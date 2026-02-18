Верховный суд США запускает автоматическую проверку возможного конфликта интересов среди судей

Новая система должна помочь выявлять потенциальные финансовые связи еще до начала рассмотрения дел.

Верховный суд Соединенных Штатов объявил о введении новых требований к участникам судебных процессов и запуске специального программного обеспечения для автоматической проверки возможного конфликта интересов среди судей.

Это решение стало продолжением реформы после принятия кодекса судебной этики в 2023 году, указывает Courthouse News.

Отныне стороны по делам должны указывать биржевые тикеры — условные обозначения акций на фондовой бирже — для каждой компании, которая участвует в процессе. Это позволит новой системе автоматически проверять, не владеет ли кто-либо из судей акциями компаний, связанных с делом.

Программное обеспечение будет сопоставлять данные о сторонах и адвокатах с финансовыми декларациями, которые ведутся в канцеляриях судей. В судах нижестоящих инстанций США подобные автоматизированные проверки действуют с 2007 года, однако для высшей судебной инстанции страны это нововведение внедряют только сейчас.

Новые правила вступят в силу 16 марта.

