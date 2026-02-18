Верховний суд США запускає автоматичну перевірку можливого конфлікту інтересів серед суддів

Нова система має допомогти виявляти потенційні фінансові зв’язки ще до початку розгляду справ.

Верховний суд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нових вимог до учасників судових процесів і запуск спеціального програмного забезпечення для автоматичної перевірки можливого конфлікту інтересів серед суддів.

Це рішення стало продовженням реформи після ухвалення кодексу суддівської етики у 2023 році, вказує Courthouse News.

Відтепер сторони у справах повинні вказувати біржові тікери — умовні позначення акцій на фондовій біржі — для кожної компанії, яка бере участь у процесі. Це дасть змогу новій системі автоматично перевіряти, чи не володіє хтось із суддів акціями компаній, пов’язаних зі справою.

Програмне забезпечення зіставлятиме дані про сторони та адвокатів із фінансовими деклараціями, які ведуться в канцеляріях суддів. У судах нижчих інстанцій США подібні автоматизовані перевірки працюють із 2007 року, однак для найвищої судової інстанції країни це нововведення впроваджують лише зараз.

Нові правила набудуть чинності 16 березня.

