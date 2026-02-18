  1. У світі

Верховний суд США запускає автоматичну перевірку можливого конфлікту інтересів серед суддів

15:06, 18 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нова система має допомогти виявляти потенційні фінансові зв’язки ще до початку розгляду справ.
Верховний суд США запускає автоматичну перевірку можливого конфлікту інтересів серед суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нових вимог до учасників судових процесів і запуск спеціального програмного забезпечення для автоматичної перевірки можливого конфлікту інтересів серед суддів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Це рішення стало продовженням реформи після ухвалення кодексу суддівської етики у 2023 році, вказує Courthouse News.

Відтепер сторони у справах повинні вказувати біржові тікери — умовні позначення акцій на фондовій біржі — для кожної компанії, яка бере участь у процесі. Це дасть змогу новій системі автоматично перевіряти, чи не володіє хтось із суддів акціями компаній, пов’язаних зі справою.

Програмне забезпечення зіставлятиме дані про сторони та адвокатів із фінансовими деклараціями, які ведуться в канцеляріях суддів. У судах нижчих інстанцій США подібні автоматизовані перевірки працюють із 2007 року, однак для найвищої судової інстанції країни це нововведення впроваджують лише зараз.

Нові правила набудуть чинності 16 березня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Перший день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Комітет розгляне законопроєкт, який змінює порядок виконання правопорушниками громадських робіт

Законопроєкт дозволяє призначати громадські роботи навіть якщо їх немає в санкції статті та розширює географію їх застосування.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]