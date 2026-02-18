Германия изменяет правила для разведки, установленные после Второй мировой войны

Германия намерена радикально пересмотреть полномочия своей внешней разведки BND.

Фото: Sven Hoppe/Getty Images

Германия готовится существенно усилить полномочия своей внешней разведки (BND), опасаясь возможного сокращения или прекращения обмена разведданными с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Politico.

Инициатива появилась на фоне обеспокоенности немецких и других европейских лидеров тем, что президент США Дональд Трамп или иной лидер страны может использовать разведывательное сотрудничество как инструмент политического давления либо вовсе прекратить его. В Берлине считают, что так же, как страны Европы должны усиливать свои армии ради большей автономии, Германия обязана укрепить и собственные разведывательные возможности.

Глава парламентского комитета Бундестага по контролю за спецслужбами Марк Генрихманн заявил, что Берлин стремится сохранить тесное сотрудничество с Вашингтоном, однако должен быть готов действовать самостоятельно. «Если президент США в будущем решит действовать без европейцев, мы должны стоять на собственных ногах», — подчеркнул он.

Немецкая разведка была создана в 1956 году с жесткими правовыми ограничениями, призванными предотвратить повторение злоупотреблений нацистских спецслужб. BND подчиняется канцелярии и находится под строгим парламентским контролем. Ее полномочия традиционно ограничивались сбором и анализом информации.

Германия в значительной степени полагается на американские разведданные. В частности, США предупреждали Берлин о возможном покушении на руководителя оборонной компании Rheinmetall и о подготовке нападения на посольство Израиля.

Министр иностранных дел Йоганн Вадепуль заявил, что без обмена разведданными с США Германия будет беззащитной.

Канцлер Фридрих Мерц инициировал масштабную реформу BND, которую в правительстве сравнивают с «Zeitenwende» — историческим поворотным моментом в политике безопасности, объявленным после полномасштабного вторжения России в Украину.

Планируется:

расширить полномочия разведки для проведения диверсий и наступательных киберопераций;

ослабить отдельные ограничения в сфере защиты данных;

разрешить использование искусственного интеллекта и технологий распознавания лиц;

существенно увеличить финансирование.

Бюджет BND уже вырос примерно на 26% — до 1,51 млрд евро в 2026 году. Полный пакет реформ правительство рассчитывает вынести на голосование парламента к осени.

Однако значительные ограничения для BND, вероятно, сохранятся, а расширенные полномочия будут действовать лишь при объявлении «особой разведывательной ситуации» и одобрении соответствующего решения парламентским комитетом.

