Німеччина змінює правила для розвідки, встановлені після Другої світової війни

Німеччина планує радикально переглянути повноваження своєї зовнішньої розвідки BND.

Фото: Sven Hoppe/Getty Images

Німеччина готується суттєво посилити повноваження своєї зовнішньої розвідки (BND), побоюючись можливого скорочення або припинення обміну розвідданими зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Politico.

Ініціатива з’явилася на тлі занепокоєння німецьких та інших європейських лідерів тим, що президент США Дональд Трамп чи інший лідер країни може використати розвідспівпрацю як інструмент політичного тиску або взагалі припинити її. У Берліні вважають, що так само, як країни Європи мають посилювати свої армії задля більшої автономії, Німеччина повинна зміцнити й власні розвідувальні можливості.

Голова парламентського комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами Марк Генріхманн заявив, що Берлін прагне зберегти тісну співпрацю з Вашингтоном, однак має бути готовим діяти самостійно. «Якщо президент США в майбутньому вирішить діяти без європейців, ми повинні стояти на власних ногах», — наголосив він.

Німецька розвідка була створена у 1956 році з жорсткими правовими обмеженнями, покликаними запобігти повторенню зловживань нацистських спецслужб. BND підпорядкована канцелярії та перебуває під суворим парламентським контролем. Її повноваження традиційно обмежувалися збором і аналізом інформації.

Німеччина значною мірою покладається на американські розвіддані. Зокрема, США попереджали Берлін про можливий замах на керівника оборонної компанії Rheinmetall та про підготовку нападу на посольство Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадепуль заявив, що без обміну розвідданими зі США Німеччина буде беззахисною.

Канцлер Фрідріх Мерц ініціював масштабну реформу BND, яку в уряді порівнюють із «Zeitenwende» — історичним поворотом у безпековій політиці, оголошеним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Планується:

розширити повноваження розвідки для проведення диверсій та наступальних кібероперацій;

послабити окремі обмеження щодо захисту даних;

дозволити використання штучного інтелекту та технологій розпізнавання облич;

суттєво збільшити фінансування.

Бюджет BND вже зріс приблизно на 26% — до 1,51 млрд євро у 2026 році. Повний пакет реформ уряд сподівається винести на голосування парламенту до осені.

Проте значні обмеження для BND, ймовірно, залишаться, а розширені повноваження діятимуть лише за умови оголошення «особливої розвідувальної ситуації» та схвалення відповідного рішення парламентським комітетом.

