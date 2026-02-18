  1. В мире

Европейские издатели подали антимонопольную жалобу на Google из-за ИИ

21:32, 18 февраля 2026
EPC обвиняет компанию в злоупотреблении доминирующим положением из-за AI-функций в поиске.
Европейский совет издателей (European Publishers Council, EPC) подал формальную антимонопольную жалобу в Европейскую комиссию против Google LLC и Alphabet Inc. Организация заявляет о злоупотреблении доминирующим положением в общем поиске из-за запуска функций AI Overviews и AI Mode в Google Search.

По данным EPC, Google использует журналистский контент издателей без разрешения, эффективных механизмов отказа и справедливого вознаграждения, одновременно вытесняя трафик, аудиторию и доходы, которые критически важны для профессиональной журналистики.

В EPC подчеркивают, что размещение ИИ-генерированных ответов и резюме непосредственно в поисковой выдаче может уменьшать переходы на первоисточники, что подрывает экономическую модель новостных медиа. По оценке издателей, платформа одновременно выступает как «входные ворота» к аудитории и конкурент за внимание пользователя, создавая асимметричные условия на рынке.

