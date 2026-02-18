Європейські видавці подали антимонопольну скаргу на Google через ШІ

EPC звинувачує компанію у зловживанні домінуючим становищем через AI-функції у пошуку.

Європейська рада видавців (European Publishers Council, EPC) подала формальну антимонопольну скаргу до Європейської комісії проти Google LLC та Alphabet Inc.. Організація заявляє про зловживання домінуючим становищем у загальному пошуку через запуск функцій AI Overviews та AI Mode у Google Search.

За даними EPC, Google використовує журналістський контент видавців без дозволу, ефективних механізмів відмови та справедливої винагороди, одночасно витісняючи трафік, аудиторію та доходи, які критично важливі для професійної журналістики.

У EPC підкреслюють, що розміщення ШІ-згенерованих відповідей і резюме безпосередньо у пошуковій видачі може зменшувати переходи на першоджерела, що підриває економічну модель новинних медіа. За оцінкою видавців, платформа одночасно виступає як «вхідні ворота» до аудиторії та конкурент за увагу користувача, створюючи асиметричні умови на ринку.

