  1. У світі

Європейські видавці подали антимонопольну скаргу на Google через ШІ

21:32, 18 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
EPC звинувачує компанію у зловживанні домінуючим становищем через AI-функції у пошуку.
Європейські видавці подали антимонопольну скаргу на Google через ШІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська рада видавців (European Publishers Council, EPC) подала формальну антимонопольну скаргу до Європейської комісії проти Google LLC та Alphabet Inc.. Організація заявляє про зловживання домінуючим становищем у загальному пошуку через запуск функцій AI Overviews та AI Mode у Google Search.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними EPC, Google використовує журналістський контент видавців без дозволу, ефективних механізмів відмови та справедливої винагороди, одночасно витісняючи трафік, аудиторію та доходи, які критично важливі для професійної журналістики.

У EPC підкреслюють, що розміщення ШІ-згенерованих відповідей і резюме безпосередньо у пошуковій видачі може зменшувати переходи на першоджерела, що підриває економічну модель новинних медіа. За оцінкою видавців, платформа одночасно виступає як «вхідні ворота» до аудиторії та конкурент за увагу користувача, створюючи асиметричні умови на ринку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа Google ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Перший день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Комітет розгляне законопроєкт, який змінює порядок виконання правопорушниками громадських робіт

Законопроєкт дозволяє призначати громадські роботи навіть якщо їх немає в санкції статті та розширює географію їх застосування.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]