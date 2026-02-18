  1. В мире

Ирландия рассматривает ограничения на соцсети для пользователей до 16 лет

21:50, 18 февраля 2026
Ирландское правительство планирует ограничить доступ к платформам для несовершеннолетних и усилить цифровое регулирование.
Фото: bzh.life
Ирландское правительство рассматривает введение возрастных ограничений на пользование социальными сетями как часть более широкой стратегии развития искусственного интеллекта и цифрового регулирования. Об этом говорится в меморандуме офиса премьер-министра страны, с которым ознакомилось издание Bloomberg.

В частности, вопрос обсуждался на заседании кабинета министров в среду, 18 декабря. В документе указано, что Ирландия будет выступать за принятие решения о так называемом «цифровом возрасте совершеннолетия» на уровне ЕС, а при необходимости — будет принимать меры на национальном уровне.

Правительство планирует активно сотрудничать с другими странами ЕС для проработки возможности установления возрастных ограничений на соцсети, прежде всего для пользователей до 16 лет. Кроме того, стратегия предусматривает инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта, кибербезопасность и укрепление позиций Ирландии как центра цифрового регулирования.

дети Ирландия соцсети

