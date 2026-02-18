Ирландия рассматривает ограничения на соцсети для пользователей до 16 лет
Ирландское правительство рассматривает введение возрастных ограничений на пользование социальными сетями как часть более широкой стратегии развития искусственного интеллекта и цифрового регулирования. Об этом говорится в меморандуме офиса премьер-министра страны, с которым ознакомилось издание Bloomberg.
В частности, вопрос обсуждался на заседании кабинета министров в среду, 18 декабря. В документе указано, что Ирландия будет выступать за принятие решения о так называемом «цифровом возрасте совершеннолетия» на уровне ЕС, а при необходимости — будет принимать меры на национальном уровне.
Правительство планирует активно сотрудничать с другими странами ЕС для проработки возможности установления возрастных ограничений на соцсети, прежде всего для пользователей до 16 лет. Кроме того, стратегия предусматривает инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта, кибербезопасность и укрепление позиций Ирландии как центра цифрового регулирования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.