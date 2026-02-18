  1. У світі

Ірландія розглядає обмеження на соцмережі для користувачів до 16 років

21:50, 18 лютого 2026
Ірландський уряд планує обмежити доступ до платформ для неповнолітніх та посилити цифрове регулювання.
Фото: bzh.life
Ірландський уряд розглядає запровадження вікових обмежень на користування соціальними мережами як частину ширшої стратегії розвитку штучного інтелекту та цифрового регулювання. Про це йдеться в меморандумі офісу прем’єр-міністра країни, з яким ознайомилося видання Bloomberg.

Зокрема, питання обговорювалося на засіданні кабінету міністрів у середу, 18 грудня. У документі зазначено, що Ірландія виступатиме за ухвалення рішення про так званий «цифровий вік повноліття» на рівні ЄС, а за потреби — вживатиме заходів на національному рівні.

Уряд планує активно співпрацювати з іншими країнами ЄС для опрацювання можливості встановлення вікових обмежень на соцмережі, передусім для користувачів до 16 років. Крім того, стратегія передбачає інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту, кібербезпеку та посилення позицій Ірландії як центру цифрового регулювання.

