Ірландія розглядає обмеження на соцмережі для користувачів до 16 років

Ірландський уряд планує обмежити доступ до платформ для неповнолітніх та посилити цифрове регулювання.

Ірландський уряд розглядає запровадження вікових обмежень на користування соціальними мережами як частину ширшої стратегії розвитку штучного інтелекту та цифрового регулювання. Про це йдеться в меморандумі офісу прем’єр-міністра країни, з яким ознайомилося видання Bloomberg.

Зокрема, питання обговорювалося на засіданні кабінету міністрів у середу, 18 грудня. У документі зазначено, що Ірландія виступатиме за ухвалення рішення про так званий «цифровий вік повноліття» на рівні ЄС, а за потреби — вживатиме заходів на національному рівні.

Уряд планує активно співпрацювати з іншими країнами ЄС для опрацювання можливості встановлення вікових обмежень на соцмережі, передусім для користувачів до 16 років. Крім того, стратегія передбачає інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту, кібербезпеку та посилення позицій Ірландії як центру цифрового регулювання.

