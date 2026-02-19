Женщине отказали в аборте — она прервала беременность сама и получила 7 лет тюрьмы: детали громкого дела

26-летнюю жительницу Замбии приговорили после того, как государственная клиника отказала ей в законной процедуре — освободили только после международного резонанса.

В Замбии 26-летнюю Вайолет Зулу приговорили к семи годам лишения свободы за самостоятельное прерывание беременности. Перед этим ей отказали в государственном медицинском учреждении, хотя по закону она могла претендовать на легальный аборт. Об этом сообщает Independent.

Женщина работала уборщицей и зарабатывала около 40 долларов в месяц. Она воспитывает двух малолетних сыновей. По ее словам, отец ребенка оставил ее во время беременности, а дохода едва хватало на еду.

В 2024 году суд признал ее виновной. Вайолет представляла себя самостоятельно — без адвоката и без полного понимания правовых последствий. Почти два года она не видела своих детей.

После того как о деле стало известно международным правозащитным организациям, ей помогли подать апелляцию. В прошлом месяце женщину освободили.

Почему она не получила законную медицинскую помощь

Зулу рассказывает, что сначала обратилась в государственную клинику. Там ей должны были предоставить консультацию или услугу в соответствии с действующим законодательством, однако ее отправили домой без объяснений.

В частной аптеке медикаменты стоили 800 замбийских квач — примерно 43 доллара, что равнялось ее месячной зарплате.

Не имея средств и опасаясь, что не сможет прокормить еще одного ребенка, женщина выпила травяной настой, который, по ее словам, используют для прерывания беременности.

Позже она родила плод в туалете и избавилась от него. Об этом узнали соседи, которые обратились в полицию.

Суд без адвоката

Вайолет оставила школу после восьмого класса. Несмотря на право на бесплатную юридическую помощь, ей ее не предоставили. В суде она признала вину, рассчитывая на предупреждение.

Представители Women and Law in Southern Africa заявили, что она могла получить бесплатный аборт, поскольку закон позволяет врачам учитывать риски для благополучия уже имеющихся детей женщины. Однако из-за стигмы и нехватки информации она об этом не знала.

Закон позволяет, но доступ остается ограниченным

Замбия формально разрешает аборты, при этом конституция определяет ее как христианское государство. Из-за религиозных убеждений, общественного осуждения и нехватки разьяснений женщинам часто сложно воспользоваться своим правом.

По данным World Health Organization, около 75% абортов в Африке являются небезопасными. Guttmacher Institute отмечал, что законодательство Замбии об абортах часто остается «на бумаге» — без реального обеспечения доступа к услугам.

