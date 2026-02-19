  1. У світі

Жінці відмовили в аборті — вона перервала вагітність сама і отримала 7 років в’язниці: деталі гучної справи

12:42, 19 лютого 2026
26-річну жительку Замбії засудили після того, як державна клініка відмовила їй у законній процедурі — звільнили лише після міжнародного розголосу.
У Замбії 26-річну Вайолет Зулу засудили до семи років ув’язнення за самостійне переривання вагітності. Перед цим їй відмовили у державному медичному закладі, хоча за законом вона могла претендувати на легальний аборт. Про це повідомляє Independent.

Жінка працювала прибиральницею та заробляла близько 40 доларів на місяць. Вона виховує двох малолітніх синів. За її словами, батько дитини залишив її під час вагітності, а доходу ледь вистачало на їжу.

У 2024 році суд визнав її винною. Вайолет представляла себе самостійно — без адвоката та без повного розуміння правових наслідків. Майже два роки вона не бачила своїх дітей.

Після того як про справу стало відомо міжнародним правозахисним організаціям, їй допомогли подати апеляцію. Минулого місяця жінку звільнили.

Чому вона не отримала законну медичну допомогу

Зулу розповідає, що спочатку звернулася до державної клініки. Там їй мали надати консультацію або послугу відповідно до чинного законодавства, однак її відправили додому без пояснень.

У приватній аптеці медикаменти коштували 800 замбійських квач — приблизно 43 долари, що дорівнювало її місячній зарплаті.

Не маючи коштів і побоюючись, що не зможе прогодувати ще одну дитину, жінка випила трав’яний настій, який, за її словами, використовують для переривання вагітності.

Згодом вона народила плід у туалеті та позбулася його. Про це дізналися сусіди, які звернулися до поліції.

Суд без адвоката

Вайолет залишила школу після восьмого класу. Попри право на безоплатну правову допомогу, їй її не надали. У суді вона визнала провину, розраховуючи на попередження.

Представники Women and Law in Southern Africa заявили, що вона могла отримати безкоштовний аборт, оскільки закон дозволяє лікарям враховувати ризики для добробуту вже наявних дітей жінки. Проте через стигму та нестачу інформації вона про це не знала.

Закон дозволяє, але доступ залишається обмеженим

Замбія формально дозволяє аборти, водночас конституція визначає її як християнську державу. Через релігійні переконання, суспільний осуд і нестачу роз’яснень жінкам часто складно скористатися своїм правом.

За даними World Health Organization, близько 75% абортів в Африці є небезпечними. Guttmacher Institute зазначав, що законодавство Замбії щодо абортів часто залишається «на папері» — без реального забезпечення доступу до послуг.

діти вагітність та пологи Африка

