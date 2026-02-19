Брата короля Великобритании арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, в четверг утром на территории Вуд-Фарм в имении Sandringham Estate были замечены немаркированные полицейские автомобили и сотрудники полиции в гражданской одежде.

В заявлении полиции говорится:

«Сегодня (19/2) мы арестовали мужчину около 60 лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. Мужчина в настоящее время находится под стражей».

Имя задержанного не разглашается, однако британские медиа сообщают, что речь идет о брате короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре.

Арест произошел в день 66-летия Маунтбеттена-Виндзора.

По данным издания, расследование связано с подозрениями, что во время исполнения обязанностей специального представителя Великобритании по вопросам торговли он мог поделиться конфиденциальной информацией с Джеффри Эпштейном.

Помощник главного констебля полиции Оливер Райт сообщил, что после предварительной оценки было начато официальное расследование возможного злоупотребления служебным положением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.