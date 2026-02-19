Брата короля Великобритании арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением
Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает The Guardian.
По информации издания, в четверг утром на территории Вуд-Фарм в имении Sandringham Estate были замечены немаркированные полицейские автомобили и сотрудники полиции в гражданской одежде.
В заявлении полиции говорится:
«Сегодня (19/2) мы арестовали мужчину около 60 лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. Мужчина в настоящее время находится под стражей».
Имя задержанного не разглашается, однако британские медиа сообщают, что речь идет о брате короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре.
Арест произошел в день 66-летия Маунтбеттена-Виндзора.
По данным издания, расследование связано с подозрениями, что во время исполнения обязанностей специального представителя Великобритании по вопросам торговли он мог поделиться конфиденциальной информацией с Джеффри Эпштейном.
Помощник главного констебля полиции Оливер Райт сообщил, что после предварительной оценки было начато официальное расследование возможного злоупотребления служебным положением.
