Брата короля Великобритании арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением

13:28, 19 февраля 2026
Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.
Брата короля Великобритании арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением
Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, в четверг утром на территории Вуд-Фарм в имении Sandringham Estate были замечены немаркированные полицейские автомобили и сотрудники полиции в гражданской одежде.

В заявлении полиции говорится:

«Сегодня (19/2) мы арестовали мужчину около 60 лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. Мужчина в настоящее время находится под стражей».

Имя задержанного не разглашается, однако британские медиа сообщают, что речь идет о брате короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре.

Арест произошел в день 66-летия Маунтбеттена-Виндзора.

По данным издания, расследование связано с подозрениями, что во время исполнения обязанностей специального представителя Великобритании по вопросам торговли он мог поделиться конфиденциальной информацией с Джеффри Эпштейном.

Помощник главного констебля полиции Оливер Райт сообщил, что после предварительной оценки было начато официальное расследование возможного злоупотребления служебным положением.

Великобритания

