Брата короля Великої Британії заарештовано за підозрою у зловживанні службовим становищем

Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували за підозрою у зловживанні державним службовим становищем.

Брат короля Великої Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, у четвер вранці на території Вуд-Фарм у маєтку Sandringham Estate були помічені немарковані поліцейські автомобілі та співробітники поліції у цивільному одязі.

У заяві поліції зазначено:

«Сьогодні (19/2) ми заарештували чоловіка віком близько 60 років із Норфолка за підозрою в зловживанні службовим становищем і проводимо обшуки за адресами в Беркширі та Норфолку. Чоловік наразі перебуває під вартою».

Ім’я затриманого не розголошується, однак британські медіа повідомляють, що це брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор.

Арешт відбувся в день 66-річчя Маунтбеттена-Віндзора.

За даними видання, слідство пов’язане з підозрами, що під час виконання обов’язків спеціального представника Великої Британії з питань торгівлі він міг подітилися конфіденційною інформацією з Джефрі Епштейном.

Помічник головного констебля поліції Олівер Райт повідомив, що після попередньої оцінки було відкрито офіційне розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем.

