Суд в США: переписка с ИИ не является адвокатской тайной и может стать доказательством

Почему передавать юридическую информацию чат-ботам может быть рискованно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд в США постановил: если человек передает информацию искусственному интеллекту, такая коммуникация не защищается адвокатской тайной. Более того — эти данные могут быть истребованы следствием.

Решение принял 10 февраля 2026 года судья Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка Джед С. Ракофф по делу United States v. Heppner (№ 25 Cr. 503, S.D.N.Y.).

В деле о мошенничестве обвиняемый до ареста пользовался ИИ-инструментом Claude от компании Anthropic.

Он вводил в систему запросы, связанные с расследованием, в том числе информацию, полученную от своих адвокатов из фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

После этого он передал созданный ИИ-документ своим юристам. Когда ФБР изъяло его устройства, защита заявила: эти материалы являются адвокатской тайной. Суд не согласился и обязал раскрыть документы.

Почему суд отказал в защите

1. ИИ — не адвокат

Суд отметил: между человеком и ИИ-сервисом не возникают отношения «адвокат–клиент».

Искусственный интеллект не имеет лицензии юриста, а его условия использования обычно предусматривают возможность обработки и использования данных. Поэтому ожидать полной конфиденциальности нельзя.

2. Передача документов адвокату ничего не меняет

Если информация изначально не была защищенной, она не становится таковой лишь потому, что ее затем переслали юристу.

Суд сравнил это с поиском в Google: если вы нашли информацию самостоятельно, а затем показали ее адвокату, это не делает ее «тайной».

2. «Рабочие материалы адвоката» здесь не действуют

Защита пыталась сослаться на правило, которое защищает материалы, подготовленные юристом или по его поручению. Однако обвиняемый самостоятельно работал с ИИ, без указаний адвоката. Поэтому эта защита не применяется.

Что это означает для пользователей ChatGPT и других сервисов? Речь прежде всего идет о потребительских версиях популярных платформ, таких как OpenAI (ChatGPT) и Anthropic (Claude).

Их условия использования предусматривают, что:

данные могут использоваться для обучения системы;

конфиденциальность не гарантируется как при общении с адвокатом;

информация потенциально может быть раскрыта по требованию органов власти.

Означает ли это, что ИИ нельзя использовать? Нет. Суд не запрещает пользоваться ИИ. Однако решение показывает: передавать конфиденциальную юридическую информацию чат-боту — рискованно.

Особенно если это: детали уголовного или хозяйственного дела; стратегия защиты; консультации адвоката.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.