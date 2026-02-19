Суд у США: листування з ШІ не є адвокатською таємницею і може стати доказом

Чому передавати юридичну інформацію чат-ботам може бути ризиковано.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд у США постановив: якщо людина передає інформацію штучному інтелекту, така комунікація не захищається адвокатською таємницею. Ба більше — ці дані можуть бути витребувані слідством.

Рішення ухвалив 10 лютого 2026 року суддя Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка Джед С. Ракофф у справі United States v. Heppner (№ 25 Cr. 503, S.D.N.Y.).

У справі щодо шахрайства обвинувачений до арешту користувався ШІ-інструментом Claude від компанії Anthropic.

Він вводив у систему запити, пов’язані з розслідуванням, зокрема інформацію, яку отримав від своїх адвокатів з фірми Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Після цього він передав створений ШІ-документ своїм юристам. Коли ФБР вилучило його пристрої, захист заявив: ці матеріали є адвокатською таємницею. Суд не погодився і зобов’язав розкрити документи.

Чому суд відмовив у захисті

1. ШІ — не адвокат

Суд зазначив: між людиною та ШІ-сервісом не виникає відносин «адвокат–клієнт».

Штучний інтелект не має ліцензії юриста, а його умови користування зазвичай передбачають можливість обробки та використання даних. Тому очікувати повної конфіденційності не можна.

2. Передача документів адвокату нічого не змінює

Якщо інформація спочатку не була захищеною, вона не стає такою лише тому, що її потім переслали юристу.

Суд порівняв це з пошуком у Google: якщо ви знайшли інформацію самостійно, а потім показали її адвокату, це не робить її «таємною».

2. «Робочі матеріали адвоката» тут не діють

Захист намагався послатися на правило, яке захищає матеріали, підготовлені юристом або за його дорученням. Однак обвинувачений самостійно працював із ШІ, без вказівок адвоката. Тому цей захист не застосовується.

Що це означає для користувачів ChatGPT та інших сервісів? Йдеться насамперед про споживчі версії популярних платформ, таких як OpenAI (ChatGPT) та Anthropic (Claude).

Їхні умови користування передбачають, що:

дані можуть використовуватися для навчання системи;

конфіденційність не гарантується як у спілкуванні з адвокатом;

інформація потенційно може бути розкрита на вимогу органів влади.

Чи означає це, що ШІ не можна використовувати? Ні. Суд не забороняє користуватися ШІ. Але рішення показує: передавати конфіденційну юридичну інформацію чат-боту — ризиковано.

Особливо якщо це: деталі кримінальної або господарської справи; стратегія захисту; консультації адвоката.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.