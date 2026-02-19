  1. В мире

В США суд оштрафовал адвоката на $2500 за вымышленные ссылки, созданные ИИ

20:12, 19 февраля 2026
Суд пришел к выводу, что адвокат использовала искусственный интеллект для подготовки значительной части апелляционной жалобы и не проверила достоверность сгенерированного контента.
Фото: shutterstock.com
Федеральный апелляционный суд США выразил обеспокоенность использованием адвокатами вымышленных ссылок, созданных искусственным интеллектом, пишет Reuters.

Коллегия из трех судей 5-го апелляционного суда США, базирующегося в Новом Орлеане, отметила, что проблема подачи в суд документов с вымышленными цитатами судебных решений и другими «галлюцинациями» искусственного интеллекта «не демонстрирует никаких признаков уменьшения».

В этом деле суд оштрафовал на 2 500 долларов адвоката Хезер Герш из FCRA Attorneys, придя к выводу, что она использовала искусственный интеллект для подготовки значительной части апелляционной жалобы и не проверила достоверность сгенерированного контента.

Герш подала документ в рамках обжалования решения о санкциях, наложенных на основателя ее фирмы Шона Джаффера и его компанию (тогда — Jaffer & Associates) по делу о нарушении Закона о честной кредитной отчетности (Fair Credit Reporting Act). Федеральный судья в Техасе ранее обязал Джаффера и его фирму выплатить ответчикам в общей сложности 23 тысячи долларов компенсации судебных расходов, установив, что перед подачей иска он не провел даже минимальной проверки требований клиента.

Впоследствии 5-й апелляционный суд отменил это решение о санкциях. Однако перед этим суд вынес отдельное постановление в отношении Герш после выявления в ее документе 21 случая вымышленных цитат или существенного искажения норм права либо фактов.

Судья апелляционного суда Дженнифер Уокер Элрод, подготовившая решение коллегии, назвала объяснения адвоката «разочаровывающими». По ее словам, Герш утверждала, что полагалась на публично доступные версии судебных решений, которые считала достоверными, и упоминала известные юридические базы данных как источник неточностей.

Суд признал эти объяснения «неубедительными» и «вводящими в заблуждение». Элрод отметила, что адвокат призналась в использовании искусственного интеллекта лишь после прямого вопроса суда. Если бы она сразу признала ответственность и действовала более открыто, санкции могли бы быть мягче.

«Однако, столкнувшись с серьезным этическим нарушением, Герш вводила суд в заблуждение, уклонялась от ответов и нарушила свои обязанности как представителя суда», — говорится в решении.

Судья также подчеркнула, что подобные случаи свидетельствуют: вымышленные ссылки на судебную практику, сгенерированные ИИ, становятся все более серьезной проблемой для судебной системы. Это происходит несмотря на многочисленные публикации в СМИ об аналогичных инцидентах в течение почти трех лет, начиная с первого резонансного случая в 2023 году.

суд США адвокат искусственный интеллект

