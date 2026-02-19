У США суд оштрафував адвокатку на $2500 за вигадані посилання, створені ШІ

Суд дійшов висновку, що адвокатка використала штучний інтелект для підготовки значної частини апеляційної скарги та не перевірила достовірність згенерованого контенту.

Фото: shutterstock.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний апеляційний суд США висловив занепокоєння через використання адвокатами вигаданих посилань, створених штучним інтелектом, пише Reuters.

Колегія з трьох суддів 5-го апеляційного суду США, що базується в Новому Орлеані, зазначила, що проблема подання до суду документів із вигаданими цитатами судових рішень та іншими «галюцинаціями» штучного інтелекту «не демонструє жодних ознак зменшення».

У цій справі суд оштрафував на 2 500 доларів адвокатку Гезер Герш із FCRA Attorneys, дійшовши висновку, що вона використала штучний інтелект для підготовки значної частини апеляційної скарги та не перевірила достовірність згенерованого контенту.

Герш подала документ у межах оскарження рішення про санкції, накладені на засновника її фірми Шона Джаффера та його компанію (тоді — Jaffer & Associates) у справі щодо порушення Закону про чесну кредитну звітність (Fair Credit Reporting Act). Федеральний суддя в Техасі раніше зобов’язав Джаффера та його фірму сплатити відповідачам загалом 23 тисячі доларів компенсації судових витрат, встановивши, що перед поданням позову він не провів навіть мінімальної перевірки вимог клієнта.

Згодом 5-й апеляційний суд скасував це рішення про санкції. Однак перед цим суд видав окрему ухвалу щодо Герш після виявлення у її документі 21 випадку вигаданих цитат або суттєвого спотворення норм права чи фактів.

Суддя апеляційного суду Дженніфер Вокер Елрод, яка підготувала рішення колегії, назвала пояснення адвокатки «розчаровуючим». За її словами, Герш стверджувала, що покладалася на публічно доступні версії судових рішень, які вважала достовірними, та згадувала відомі юридичні бази даних як джерело неточностей.

Суд визнав ці пояснення «непереконливими» та «в оману вводячими». Елрод зазначила, що адвокатка зізналася у використанні штучного інтелекту лише після прямого запитання суду. Якби вона одразу визнала відповідальність і діяла відкритіше, санкції могли б бути м’якшими.

«Однак, зіткнувшись із серйозним етичним порушенням, Герш вводила суд в оману, ухилялася від відповідей і порушила свої обов’язки як представника суду», — йдеться у рішенні.

Суддя також наголосила, що подібні випадки свідчать: вигадані посилання на судову практику, згенеровані ШІ, стають дедалі більшою проблемою для судової системи. Це відбувається попри численні публікації в медіа про аналогічні інциденти протягом майже трьох років, починаючи з першого резонансного випадку у 2023 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.