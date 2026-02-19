  1. В мире

В США началось первое заседание Совета мира Трампа

17:48, 19 февраля 2026
Заседание Совета мира проходит в Институте Дональда Трампа в Вашингтоне.
Фото: cnn.com
В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне началось первое заседание Совета мира, пишет CNN.

Среди спикеров заявлены президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-премьер Британии Тони Блэр, постпред США в ООН Майк Уолтц, спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф и представитель Совета мира в Газе Николай Младенов. Также на мероприятии присутствует президент ФИФА Джанни Инфантино.

По словам главы США, страна выделит $10 млрд на деятельность Совета мира, который имеет целью решение международных конфликтов.

«Хочу сообщить вам, что Соединенные Штаты выделят $10 млрд на деятельность Совета мира», — сказал Трамп, добавив, что эта сумма «очень невелика, если сравнить ее с расходами на войну».

«Вместе мы можем осуществить мечту об установлении прочной гармонии в регионе, который веками страдал от войны, мучений и кровопролития», — добавил Трамп.

США Дональд Трамп

