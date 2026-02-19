У США розпочалося перше засідання Ради миру Трампа

Засідання Ради миру проходить в Інституті Дональда Трампа у Вашингтоні.

Фото: cnn.com

У четвер, 19 лютого, у Вашингтоні розпочалося перше засідання Ради миру, пише CNN.

Серед спікерів заявлені президент США Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо, зять Трампа Джаред Кушнер, експрем’єр Британії Тоні Блер, постпред США в ООН Майк Волтц, спецпредставник Білого дому Стів Віткофф і представник Ради миру в Газі Микола Младенов. Також на заході присутній президент ФІФА Джанні Інфантіно.

За словами глави США, країна виділять $10 млрд на діяльність Ради миру, яка має на меті вирішення міжнародних конфліктів.

«Хочу повідомити вам, що Сполучені Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру», – сказав Трамп, додавши, що ця сума «є дуже невеликою, якщо порівняти її з витратами на війну».

«Разом ми можемо здійснити мрію про встановлення тривалої гармонії в регіоні, який століттями страждав від війни, мук і кровопролиття», - додав Трамп.

