Дональд Трамп продлил на год санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России из-за войны в Украине. Это следует из сообщения, опубликованного в Федеральном реестре США.

Отмечается, что указ вступает в силу 20 февраля. Он предусматривает продление ряда санкций против России, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

В документе указано, что российская агрессия против Украины продолжает «представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Поэтому национальное чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом 13660 от 2014 года, должно оставаться в силе еще год после 6 марта 2026 года.

Указ 13660 предоставляет полномочия вводить санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины либо за присвоение активов украинского народа.

