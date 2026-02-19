Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти РФ

Американські санкції, запроваджені проти Росії, продовжили ще на рік.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції проти Росії через війну в Україні. Це випливає з повідомлення, яке оприлюднене у Федеральному реєстрі США.

Зазначається, що указ набуває чинності 20 лютого. Він передбачає продовження низки санкцій проти Росії, запроваджених указами президентів США у 2014, 2018 і 2022 роках.

У документі сказано, що російська агресія проти України продовжує «становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США». Тож національний надзвичайний стан, введений виконавчим указом 13660 від 2014 року, повинен залишатися чинним ще рік після 6 березня 2026 року.

Указ 13660 надає повноваження запроваджувати санкції проти осіб та організацій, відповідальних за порушення суверенітету та територіальної цілісності України або за привласнення активів українського народу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.