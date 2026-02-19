  1. У світі

Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти РФ

20:08, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Американські санкції, запроваджені проти Росії, продовжили ще на рік.
Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти РФ
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції проти Росії через війну в Україні. Це випливає з повідомлення, яке оприлюднене у Федеральному реєстрі США.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що указ набуває чинності 20 лютого. Він передбачає продовження низки санкцій проти Росії, запроваджених указами президентів США у 2014, 2018 і 2022 роках.

У документі сказано, що російська агресія проти України продовжує «становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США». Тож національний надзвичайний стан, введений виконавчим указом 13660 від 2014 року, повинен залишатися чинним ще рік після 6 березня 2026 року.

Указ 13660 надає повноваження запроваджувати санкції проти осіб та організацій, відповідальних за порушення суверенітету та територіальної цілісності України або за привласнення активів українського народу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія санкції Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]