Отец пытался остановить эвтаназию парализованной дочери: Конституционный суд Испании встал на ее сторону

09:06, 22 февраля 2026
Решение суда позволяет 25-летней женщине воспользоваться правом на эвтаназию, предусмотренным законодательством Испании.
Конституционный суд Испании отказал отцу 25-летней женщины в попытке через суд остановить ее эвтаназию. Он подтвердил: женщина имеет право воспользоваться процедурой в соответствии с законом. Об этом сообщает Independent.

Судьи пришли к выводу, что ее право на достойное завершение жизни не нарушает Конституцию.

Что произошло

Женщина в 2022 году выпрыгнула из окна пятого этажа после нескольких предыдущих попыток самоубийства. Она выжила, но осталась парализованной и с тех пор страдает от постоянной сильной боли. В своих заключениях врачи отметили: боль является хронической, тяжелой и не поддается лечению.

Кроме того, у нее есть психическое заболевание.

В июле 2024 года специальная медицинская комиссия в Каталонии разрешила провести эвтаназию. Процедуру назначили на 2 августа, однако отец обжаловал это решение в суде и добился временной приостановки.

Позиции сторон

Отец, которого поддержала консервативная организация Abogados Cristianos, утверждал, что психическое состояние дочери может помешать ей принять свободное и осознанное решение.

Тем не менее несколько судов нижних инстанций встали на сторону женщины. В итоге Конституционный суд Испании подтвердил: процедура соответствует закону, а нарушений ее фундаментальных прав нет.

После решения суда организация заявила, что обратится в Европейский суд по правам человека.

«Мы продолжим борьбу до конца, чтобы защитить право родителей спасти жизнь дочери», — заявила глава Abogados Cristianos Полония Кастельянос.

Как работает закон об эвтаназии в Испании

Испания разрешила эвтаназию и ассистированное самоубийство в 2021 году. С тех пор люди с неизлечимыми или тяжелыми заболеваниями, которые причиняют невыносимые страдания, могут официально подать запрос на прекращение жизни.

По данным правительства, в 2024 году этой процедурой воспользовались 426 человек.

Несмотря на то что большинство общества поддерживает право на ассистированную смерть, принятие закона сопровождалось длительными спорами. Против выступали консервативные политические силы и Католическая церковь.

Испания

