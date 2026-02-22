Батько намагався зупинити евтаназію паралізованої доньки: Конституційний суд Іспанії став на її бік

Рішення суду дозволяє 25-річній жінці скористатися правом на евтаназію, передбаченим законодавством Іспанії.

Конституційний суд Іспанії відмовив батькові 25-річної жінки у спробі через суд зупинити її евтаназію. Він підтвердив: жінка має право скористатися процедурою відповідно до закону. Про це повідомляє Independent.

Судді дійшли висновку, що її право на гідне завершення життя не порушує Конституцію.

Що сталося

Жінка у 2022 році вистрибнула з вікна п’ятого поверху після кількох попередніх спроб самогубства. Вона вижила, але залишилася паралізованою та відтоді страждає від постійного сильного болю. Лікарі у своїх висновках зазначили: біль є хронічним, тяжким і таким, що не піддається лікуванню.

Крім того, вона має психічне захворювання.

У липні 2024 року спеціальна медична комісія в Каталонії дозволила провести евтаназію. Процедуру призначили на 2 серпня, однак батько оскаржив це рішення в суді та домігся тимчасової зупинки.

Позиції сторін

Батько, якого підтримала консервативна організація Abogados Cristianos, стверджував, що психічний стан доньки може завадити їй ухвалити вільне й усвідомлене рішення.

Втім, кілька судів нижчих інстанцій стали на бік жінки. Зрештою Конституційний суд Іспанії підтвердив: процедура відповідає закону, а порушень її фундаментальних прав немає.

Після рішення суду організація заявила, що звертатиметься до Єровпейського суду з прав людини.

«Ми продовжимо боротьбу до кінця, щоб захистити право батьків урятувати життя доньки», — заявила очільниця Abogados Cristianos Полонія Кастельянос.

Як працює закон про евтаназію в Іспанії

Іспанія дозволила евтаназію та асистоване самогубство у 2021 році. Відтоді люди з невиліковними або тяжкими захворюваннями, що спричиняють нестерпні страждання, можуть офіційно подати запит на припинення життя.

За даними уряду, у 2024 році цією процедурою скористалися 426 осіб.

Попри те, що більшість суспільства підтримує право на асистовану смерть, ухвалення закону супроводжувалося тривалими суперечками. Проти виступали консервативні політичні сили та Католицька церква.

