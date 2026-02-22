  1. У світі

Батько намагався зупинити евтаназію паралізованої доньки: Конституційний суд Іспанії став на її бік

09:06, 22 лютого 2026
Рішення суду дозволяє 25-річній жінці скористатися правом на евтаназію, передбаченим законодавством Іспанії.
Конституційний суд Іспанії відмовив батькові 25-річної жінки у спробі через суд зупинити її евтаназію. Він підтвердив: жінка має право скористатися процедурою відповідно до закону. Про це повідомляє Independent.

Судді дійшли висновку, що її право на гідне завершення життя не порушує Конституцію.

Що сталося

Жінка у 2022 році вистрибнула з вікна п’ятого поверху після кількох попередніх спроб самогубства. Вона вижила, але залишилася паралізованою та відтоді страждає від постійного сильного болю. Лікарі у своїх висновках зазначили: біль є хронічним, тяжким і таким, що не піддається лікуванню.

Крім того, вона має психічне захворювання.

У липні 2024 року спеціальна медична комісія в Каталонії дозволила провести евтаназію. Процедуру призначили на 2 серпня, однак батько оскаржив це рішення в суді та домігся тимчасової зупинки.

Позиції сторін

Батько, якого підтримала консервативна організація Abogados Cristianos, стверджував, що психічний стан доньки може завадити їй ухвалити вільне й усвідомлене рішення.

Втім, кілька судів нижчих інстанцій стали на бік жінки. Зрештою Конституційний суд Іспанії підтвердив: процедура відповідає закону, а порушень її фундаментальних прав немає.

Після рішення суду організація заявила, що звертатиметься до Єровпейського суду з прав людини.

«Ми продовжимо боротьбу до кінця, щоб захистити право батьків урятувати життя доньки», — заявила очільниця Abogados Cristianos Полонія Кастельянос.

Як працює закон про евтаназію в Іспанії

Іспанія дозволила евтаназію та асистоване самогубство у 2021 році. Відтоді люди з невиліковними або тяжкими захворюваннями, що спричиняють нестерпні страждання, можуть офіційно подати запит на припинення життя.

За даними уряду, у 2024 році цією процедурою скористалися 426 осіб.

Попри те, що більшість суспільства підтримує право на асистовану смерть, ухвалення закону супроводжувалося тривалими суперечками. Проти виступали консервативні політичні сили та Католицька церква.

Іспанія

