В Африке контрабандисты организовали фальшивые похороны, чтобы перевезти 30 мешков угля в катафалке
В африканской стране Малави правоохранители разоблачили необычную схему контрабанды: группа людей инсценировала похороны, чтобы перевезти незаконный древесный уголь в катафалке. Об этом сообщает Independent.
Лесная служба получила анонимное сообщение о подозрительных «похоронах». Автомобиль остановили на блокпосту в городе Чиквава — примерно в 40 километрах к югу от Блантайра.
Во время проверки выяснилось, что в катафалке — пустой гроб. Под ним скрывали около 30 больших мешков с древесным углем. Их стоимость — примерно 3 миллиона малавийских квача (около 1 730 долларов). Автомобиль изъяли.
Незаконная торговля углем в Малави — распространенное явление. Многие семьи готовят пищу именно на угле, поскольку в стране часто происходят перебои с электроснабжением. Из-за высокого спроса вырубка лесов приобретает угрожающие масштабы.
Использование похоронной процессии как прикрытия стало одним из самых дерзких способов избежать проверок.
По данным правоохранителей, к схеме могут быть причастны по меньшей мере девять человек. Их задержали, однако впоследствии они сбежали из-под стражи, оставив катафалк.
Им могут инкриминировать незаконное хранение и перевозку лесной продукции. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы или значительный штраф.
