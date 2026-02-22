В Африке контрабандисты организовали фальшивые похороны, чтобы перевезти 30 мешков угля в катафалке

Автомобиль остановили на блокпосту: в катафалке нашли пустой гроб и партию нелегального угля.

В африканской стране Малави правоохранители разоблачили необычную схему контрабанды: группа людей инсценировала похороны, чтобы перевезти незаконный древесный уголь в катафалке. Об этом сообщает Independent.

Лесная служба получила анонимное сообщение о подозрительных «похоронах». Автомобиль остановили на блокпосту в городе Чиквава — примерно в 40 километрах к югу от Блантайра.

Во время проверки выяснилось, что в катафалке — пустой гроб. Под ним скрывали около 30 больших мешков с древесным углем. Их стоимость — примерно 3 миллиона малавийских квача (около 1 730 долларов). Автомобиль изъяли.

Незаконная торговля углем в Малави — распространенное явление. Многие семьи готовят пищу именно на угле, поскольку в стране часто происходят перебои с электроснабжением. Из-за высокого спроса вырубка лесов приобретает угрожающие масштабы.

Использование похоронной процессии как прикрытия стало одним из самых дерзких способов избежать проверок.

По данным правоохранителей, к схеме могут быть причастны по меньшей мере девять человек. Их задержали, однако впоследствии они сбежали из-под стражи, оставив катафалк.

Им могут инкриминировать незаконное хранение и перевозку лесной продукции. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы или значительный штраф.

