В Африці контрабандисти організували фальшивий похорон, щоб перевезти 30 мішків вугілля в катафалку

Авто зупинили на блокпості: у катафалку знайшли порожню труну та партію нелегального вугілля.

У африканській країні Малаві правоохоронці викрили незвичну схему контрабанди: група людей інсценувала похорон, аби перевезти незаконне деревне вугілля в катафалку. Про це повідомляє Independent.

Лісова служба отримала анонімне повідомлення про підозрілий «похорон». Автомобіль зупинили на блокпості в місті Чіквава — приблизно за 40 кілометрів на південь від Блантайр.

Під час перевірки з’ясувалося, що в катафалку — порожня труна. Під нею ховали близько 30 великих мішків із деревним вугіллям. Їхня вартість — приблизно 3 мільйони малавійських квача (близько 1 730 доларів). Автомобіль вилучили.

Незаконна торгівля вугіллям у Малаві — поширене явище. Багато родин готують їжу саме на вугіллі, адже в країні часто трапляються перебої з електропостачанням. Через високий попит вирубка лісів набуває загрозливих масштабів.

Використання похоронної процесії як прикриття стало одним із найзухваліших способів уникнути перевірок.

За даними правоохоронців, до схеми можуть бути причетні щонайменше дев’ятеро осіб. Їх затримали, але згодом вони втекли з-під варти, залишивши катафалк.

Їм можуть інкримінувати незаконне зберігання та перевезення лісової продукції. У разі доведення провини підозрюваним загрожує до п’яти років ув’язнення або значний штраф.

