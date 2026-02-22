  1. В мире

Во Франции 20-летний военный погиб от выстрела в голову, развлекаясь на вечеринке

16:37, 22 февраля 2026
Трое солдат уже предстали перед судом, одного из них обвинили в применении оружия и нарушении приказов из-за употребления алкоголя.
Во Франции 20-летний военный погиб от выстрела в голову, развлекаясь на вечеринке
Фото: BBC
Во Франции скончался военнослужащий, получивший тяжелое ранение в голову во время игры с другими солдатами на вечеринке. Об этом сообщает BBC со ссылкой на французские правоохранительные органы.

20-летний Александр Ланкбин получил тяжелые травмы во время вечеринки с другими военными в военном госпитале Перси недалеко от Парижа. По информации прокуратуры, 14 февраля четверо солдат, находившихся в госпитале, решили сыграть в игру, которая предполагает разоружение соперника и приведение его оружия в непригодное состояние.

Обычно в рамках этой игры используется разряженное оружие, однако на этот раз меры безопасности не были соблюдены, отмечают местные СМИ. Во время игры произошел выстрел из заряженного пистолета, пуля попала Ланкбину в голову.

20 февраля стало известно, что военный скончался в больнице в результате полученных травм.

По данным местных СМИ, 17 февраля перед судом в Париже предстали трое солдат, проходящих по делу. Одному из них инкриминировали насилие с применением оружия, повлекшее постоянную инвалидность, а также нарушение приказов из-за употребления алкоголя. Двоих других обвиняли в непреднамеренном причинении телесных повреждений, повлекших нетрудоспособность более трех месяцев, в результате сознательного нарушения требований безопасности и осторожности.

После смерти Ланкбина ожидается переквалификация выдвинутых обвинений.

военные Франция

