У Франції 20-річний військовий загинув від пострілу в голову, розважаючись на вечірці

Троє солдатів вже постали перед судом, одного з них звинуватили у застосуванні зброї та порушенні наказів через вживання алкоголю.

Фото: BBC

У Франції помер військовослужбовець, який зазнав тяжкого поранення голови під час гри з іншими солдатами на вечірці. Про це повідомляє BBC із посиланням на французькі правоохоронні органи.

20-річний Александр Ланкбін отримав тяжкі травми під час вечірки з іншими військовими у військовому госпіталі Персі поблизу Парижа. За інформацією прокуратури, 14 лютого четверо солдатів, які перебували у шпиталі, вирішили зіграти в гру, що передбачає роззброєння суперника та приведення його зброї у непридатний стан.

Зазвичай у межах цієї гри використовується розряджена зброя, однак цього разу заходів безпеки не дотрималися, зазначають місцеві медіа. Під час гри стався постріл із зарядженого пістолета, куля влучила Ланкбіну в голову.

20 лютого стало відомо, що військовий помер у лікарні внаслідок отриманих травм.

За даними місцевих медіа, 17 лютого перед судом у Парижі постали троє солдатів, які проходять у справі. Одному з них інкримінували насильство із застосуванням зброї, що спричинило постійну інвалідність, а також порушення наказів через вживання алкоголю. Двох інших обвинувачували у ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень, що призвели до непрацездатності понад три місяці, внаслідок свідомого порушення вимог безпеки та обережності.

Після смерті Ланкбіна очікується перекваліфікація висунутих обвинувачень.

