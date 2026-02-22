Крупнейший аэропорт Бельгии предупредил о массовых отменах рейсов 12 марта

Профсоюзы анонсировали 24-часовую акцию, возможна полная отмена вылетающих рейсов.

Крупнейший аэропорт Бельгии — Brussels Airport — предупреждает о серьезных перебоях в работе из-за общенациональной забастовки, запланированной на 12 марта. Об этом сообщает Euronews. Акция продлится 24 часа и, вероятно, приведет к массовым отменам и задержкам рейсов.

Подобные протесты в 2025 году уже вызвали масштабные сбои в авиасообщении — тогда было отменено значительное количество рейсов как в Брюсселе, так и в аэропорту Brussels South Charleroi Airport.

К забастовке присоединятся ведущие бельгийские профсоюзы — FGTB/ABVV, CSC/ACV и CGSLB/ACLVB. Они выступают против неоплачиваемого труда и пенсионной реформы. Ожидается, что акция охватит сразу несколько секторов, в частности общественный транспорт и авиационную отрасль.

Вероятно, к протестам присоединятся работники службы безопасности, обработки багажа и диспетчеры. В таких условиях может быть отменено большинство или даже все вылетающие рейсы. Генеральный директор аэропорта Арно Фейст заявил, что наиболее реалистичным сценарием на данный момент является полная остановка отправлений.

Ежедневно из аэропорта выполняется от 165 до 250 рейсов, поэтому последствия забастовки могут быть значительными. Часть рейсов на прилет может состояться, однако пассажирам рекомендуют быть готовыми к изменениям в расписании.

Пассажирам, имеющим билеты на рейсы из Brussels Airport 12 марта, рекомендуют заранее перебронировать поездку на другую дату или связаться со своим перевозчиком или туристическим оператором.

В частности, авиакомпания Air Canada уже сообщила о гибких условиях изменения бронирования для пассажиров, которые планировали вылет из Брюсселя в этот день. Клиенты могут бесплатно изменить дату перелета в пределах определенного периода или отменить поездку с получением кредита на будущие путешествия.

Тем, кто все же планирует путешествие 12 марта, рекомендуют внимательно следить за статусом рейса и не отправляться в аэропорт без подтверждения, что вылет состоится.

