  1. В мире

Крупнейший аэропорт Бельгии предупредил о массовых отменах рейсов 12 марта

14:49, 22 февраля 2026
Профсоюзы анонсировали 24-часовую акцию, возможна полная отмена вылетающих рейсов.
Фото: Europefly.com
Крупнейший аэропорт Бельгии — Brussels Airport — предупреждает о серьезных перебоях в работе из-за общенациональной забастовки, запланированной на 12 марта. Об этом сообщает Euronews. Акция продлится 24 часа и, вероятно, приведет к массовым отменам и задержкам рейсов.

Подобные протесты в 2025 году уже вызвали масштабные сбои в авиасообщении — тогда было отменено значительное количество рейсов как в Брюсселе, так и в аэропорту Brussels South Charleroi Airport.

К забастовке присоединятся ведущие бельгийские профсоюзы — FGTB/ABVV, CSC/ACV и CGSLB/ACLVB. Они выступают против неоплачиваемого труда и пенсионной реформы. Ожидается, что акция охватит сразу несколько секторов, в частности общественный транспорт и авиационную отрасль.

Вероятно, к протестам присоединятся работники службы безопасности, обработки багажа и диспетчеры. В таких условиях может быть отменено большинство или даже все вылетающие рейсы. Генеральный директор аэропорта Арно Фейст заявил, что наиболее реалистичным сценарием на данный момент является полная остановка отправлений.

Ежедневно из аэропорта выполняется от 165 до 250 рейсов, поэтому последствия забастовки могут быть значительными. Часть рейсов на прилет может состояться, однако пассажирам рекомендуют быть готовыми к изменениям в расписании.

Пассажирам, имеющим билеты на рейсы из Brussels Airport 12 марта, рекомендуют заранее перебронировать поездку на другую дату или связаться со своим перевозчиком или туристическим оператором.

В частности, авиакомпания Air Canada уже сообщила о гибких условиях изменения бронирования для пассажиров, которые планировали вылет из Брюсселя в этот день. Клиенты могут бесплатно изменить дату перелета в пределах определенного периода или отменить поездку с получением кредита на будущие путешествия.

Тем, кто все же планирует путешествие 12 марта, рекомендуют внимательно следить за статусом рейса и не отправляться в аэропорт без подтверждения, что вылет состоится.

Бельгия аэропорт авиация

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

