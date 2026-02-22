  1. У світі

Найбільший аеропорт Бельгії попередив про масові скасування рейсів 12 березня

14:49, 22 лютого 2026
Профспілки анонсували 24-годинну акцію, можливе повне скасування рейсів на виліт.
Фото: Europefly.com
Найбільший аеропорт Бельгії — Brussels Airport — попереджає про серйозні перебої в роботі через загальнонаціональний страйк, запланований на 12 березня. Про це повідомляє Euronews. Акція триватиме 24 години та, ймовірно, призведе до масових скасувань і затримок рейсів.

Подібні протести у 2025 році вже спричинили масштабні збої в авіасполученні — тоді було скасовано значну кількість рейсів як у Брюсселі, так і в аеропорту Brussels South Charleroi Airport.

До страйку долучаться провідні бельгійські профспілки — FGTB/ABVV, CSC/ACV та CGSLB/ACLVB. Вони виступають проти неоплачуваної праці та пенсійної реформи. Очікується, що акція охопить одразу кілька секторів, зокрема громадський транспорт і авіаційну галузь.

Імовірно, до протестів приєднаються працівники служби безпеки, обробки багажу та диспетчери. За таких умов може бути скасовано більшість або навіть усі рейси на виліт. Генеральний директор аеропорту Арно Фейст заявив, що найбільш реалістичним сценарієм наразі є повна зупинка відправлень.

Щодня з аеропорту виконують від 165 до 250 рейсів, тому наслідки страйку можуть бути значними. Частина рейсів на приліт може відбутися, однак пасажирам рекомендують бути готовими до змін у розкладі.

Пасажирам, які мають квитки на рейси з Brussels Airport 12 березня, радять заздалегідь перебронювати подорож на іншу дату або зв’язатися зі своїм перевізником чи туристичним оператором.

Зокрема, авіакомпанія Air Canada вже повідомила про гнучкі умови зміни бронювання для пасажирів, які планували виліт із Брюсселя цього дня. Клієнти можуть безплатно змінити дату перельоту в межах визначеного періоду або скасувати поїздку з отриманням кредиту на майбутні подорожі.

Тим, хто все ж планує подорож 12 березня, рекомендують уважно стежити за статусом рейсу та не вирушати до аеропорту без підтвердження, що виліт відбудеться.

Бельгія аеропорт авіація

