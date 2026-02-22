  1. В мире

В Великобритании женщина добилась компенсации от обанкротившейся юридической фирмы за незаконное увольнение

13:19, 22 февраля 2026
Компенсацию присудили несмотря на начало процедуры неплатежеспособности компании.
Бывшая сотрудница китайской юридической компании, которая закрыла офис в Великобритании, выиграла дело о незаконном увольнении. Суд обязал работодателя выплатить ей 38 820 фунтов стерлингов.

Решение принял Лондонский центральный трибунал по трудовым спорам, передает Law Gazette. Судья постановил, что Zhong Lun Law Firm Limited должна компенсировать заявительнице, указанной в документах как госпожа Y Ding, потери из-за нарушения трудовых прав.

Указывается, что 30 декабря фирма передала управление внешним администраторам из компании Quantuma Advisory — это стандартная процедура в Великобритании, когда бизнес становится неплатежеспособным.

Пока администраторы не опубликовали отчет о финансовом состоянии компании. Поэтому непонятно, сможет ли женщина реально получить всю присужденную сумму.

Во время слушания истец присутствовала лично. Представители компании в суд не явились.

За что присудили компенсацию

Суд установил несколько нарушений со стороны работодателя:

  • 3 669 фунтов — компенсация за незаконное увольнение;
  • 9 280 фунтов — выплата за период предупреждения об увольнении, предусмотренный контрактом;
  • отдельно суд признал, что компания не выплатила средства за ежегодный отпуск.

Общая сумма рассчитана с учетом 98 дней невыплат в период с 2021 по 2024 годы.

Объяснение причин увольнения в решении суда не опубликовано.

Что известно о компании

Zhong Lun открыла офис в Лондоне еще в 2012 году. Она является дочерней структурой одной из крупнейших юридических фирм Китая.

Согласно последней финансовой отчетности за год до 31 марта 2025 года, штат компании сократился с 51 до 33 сотрудников. Денежные резервы уменьшились с 610 тысяч до 91 тысячи фунтов. В то же время чистые активы компании выросли примерно до 926 тысяч фунтов.

Дальнейшая выплата компенсации будет зависеть от того, сколько средств осталось у компании после начала процедуры внешнего управления.

