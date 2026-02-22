У Британії жінка домоглася компенсації від збанкрутілої юрфірми за незаконне звільнення

Компенсацію присудили попри початок процедури неплатоспроможності компанії.

Колишня працівниця китайської юридичної компанії, яка закрила офіс у Великій Британії, виграла справу про незаконне звільнення. Суд зобов’язав роботодавця виплатити їй 38 820 фунтів стерлінгів.

Рішення ухвалив Лондонський центральний трибунал з трудових спорів, передає Law Gazette. Суддя постановив, що Zhong Lun Law Firm Limited має компенсувати заявниці, зазначеній у документах як пані Y Ding, втрати через порушення трудових прав.

Вказується, що 30 грудня фірма передала управління зовнішнім адміністраторам з компанії Quantuma Advisory — це стандартна процедура у Великій Британії, коли бізнес стає неплатоспроможним.

Поки що адміністратори не оприлюднили звіт про фінансовий стан компанії. Тому незрозуміло, чи зможе жінка реально отримати всю присуджену суму.

Під час слухання позивачка була присутня особисто. Представники компанії до суду не з’явилися.

За що присудили компенсацію

Суд встановив кілька порушень з боку роботодавця:

3 669 фунтів — компенсація за незаконне звільнення;

9 280 фунтів — виплата за період попередження про звільнення, передбачений контрактом;

окремо суд визнав, що компанія не виплатила кошти за щорічну відпустку.

Загальна сума розрахована з урахуванням 98 днів невиплат у період з 2021 по 2024 роки.

Пояснення причин звільнення у рішенні суду не оприлюднені.

Що відомо про компанію

Zhong Lun відкрила офіс у Лондоні ще у 2012 році. Вона є дочірньою структурою однієї з найбільших юридичних фірм Китаю.

Згідно з останньою фінансовою звітністю за рік до 31 березня 2025 року, штат компанії скоротився з 51 до 33 працівників. Грошові резерви зменшилися з 610 тисяч до 91 тисячі фунтів. Водночас чисті активи компанії зросли приблизно до 926 тисяч фунтів.

Подальша виплата компенсації залежатиме від того, скільки коштів залишилося у компанії після початку процедури зовнішнього управління.

