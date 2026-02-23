  1. В мире

В США спустя 44 года раскрыли убийство 13-летней девочки: ДНК с окурка вывело на преступника

16:58, 23 февраля 2026
Дело 1982 года возобновили спустя десятилетия, а решающим доказательством стало совпадение ДНК, установленное после проверки выброшенной сигареты.
В США спустя 44 года раскрыли убийство 13-летней девочки: ДНК с окурка вывело на преступника
В штате Калифорния суд присяжных признал виновным 64-летнего Джеймса Юника в убийстве 13-летней Сары Гир, которое произошло еще в 1982 году. Решающим доказательством стало совпадение ДНК, полученное после экспертизы окурка сигареты. Об этом сообщает Independent.

Что произошло в 1982 году

Сара Гир исчезла 23 мая 1982 года в городе Кловердейл (штат Калифорния). В тот день она вышла из дома подруги и направлялась в центр города.

По данным следствия, по дороге к ней подошел Джеймс Юник. Он силой затащил девочку в переулок, где изнасиловал и задушил. Тело подростка на следующее утро обнаружил пожарный, который возвращался домой после ночной смены.

Смерть сразу признали насильственной. Однако в начале 1980-х возможности криминалистики были ограниченными — современные ДНК-технологии тогда еще не применялись. Из-за этого дело оставалось нераскрытым десятилетиями.

Как удалось установить подозреваемого

В 2003 году следователи смогли создать ДНК-профиль на основе биологических образцов, изъятых во время вскрытия. Однако в национальных базах данных тогда не нашлось ни одного совпадения.

В 2021 году полиция Кловердейла возобновила расследование и привлекла Федеральное бюро расследований США (ФБР). Благодаря доступу к генеалогическим базам данных специалисты установили, что ДНК может принадлежать одному из четырех братьев. Среди них был и Джеймс Юник.

Агенты ФБР установили за ним наблюдение и получили окурок сигареты, который он выбросил. Экспертиза подтвердила полное совпадение с ДНК, изъятым по делу еще более 20 лет назад.

Позиция обвиняемого и решение суда

Юника задержали в июле 2024 года. Сначала он заявлял, что не знает Сару Гир и не имеет отношения к событиям той ночи.

Во время судебного процесса он изменил показания и утверждал, что между ним и девочкой якобы был добровольный интимный контакт. При этом он предположил, что позже ее мог убить «другой мужчина», который не оставил после себя ДНК-следов.

После двухчасового совещания присяжные признали его виновным в убийстве.

Когда огласят приговор

Решение о виновности объявили 13 февраля — в день, когда Саре могло бы исполниться 57 лет. Окончательный приговор суд должен вынести 23 апреля.

Прокурор округа Сонома Карла Родригес заявила, что это самое давнее нераскрытое дело, которое когда-либо рассматривал суд присяжных этого округа. По ее словам, несмотря на 44 года ожидания, справедливость все же удалось восстановить.

убийство США

