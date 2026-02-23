У США через 44 роки розкрили вбивство 13-річної дівчинки: ДНК із недопалка вивело на злочинця

Справу 1982 року поновили через десятиліття, а вирішальним доказом став ДНК-збіг, встановлений після перевірки викинутої сигарети.

У штаті Каліфорнія суд присяжних визнав винним 64-річного Джеймса Юніка у вбивстві 13-річної Сари Гір, яке сталося ще у 1982 році. Вирішальним доказом став ДНК-збіг, отриманий після експертизи недопалка сигарети. Про це повідомляє Independent.

Що сталося у 1982 році

Сара Гір зникла 23 травня 1982 року в місті Кловердейл (штат Каліфорнія). Того дня вона вийшла з дому подруги та прямувала до центру міста.

За даними слідства, дорогою до неї підійшов Джеймс Юнік. Він силоміць затягнув дівчину в провулок, де зґвалтував і задушив. Тіло підлітки наступного ранку знайшов пожежник, який повертався додому після нічної зміни.

Смерть одразу визнали насильницькою. Проте на початку 1980-х можливості криміналістики були обмеженими — сучасних ДНК-технологій ще не застосовували. Через це справа залишалася нерозкритою десятиліттями.

Як вдалося встановити підозрюваного

У 2003 році слідчі змогли створити ДНК-профіль на основі біологічних зразків, вилучених під час розтину. Однак у національних базах даних тоді не знайшлося жодного збігу.

У 2021 році поліція Кловердейла відновила розслідування та залучила Федеральне бюро розслідувань США (ФБР). Завдяки доступу до генеалогічних баз даних фахівці встановили, що ДНК може належати одному з чотирьох братів. Серед них був і Джеймс Юнік.

Агенти ФБР встановили за ним спостереження та отримали недопалок сигарети, який він викинув. Експертиза підтвердила повний збіг із ДНК, вилученим у справі ще понад 20 років тому.

Позиція обвинуваченого і рішення суду

Юніка затримали в липні 2024 року. Спочатку він заявляв, що не знає Сару Гір і не має стосунку до подій тієї ночі.

Під час судового процесу він змінив свідчення і стверджував, що між ним та дівчиною нібито був добровільний інтимний контакт. При цьому він припустив, що згодом її міг убити «інший чоловік», який не залишив по собі ДНК-слідів.

Після двогодинної наради присяжні визнали його винним у вбивстві.

Коли оголосять вирок

Рішення про винуватість оголосили 13 лютого — у день, коли Сарі могло б виповнитися 57 років. Остаточний вирок суд має винести 23 квітня.

Прокурорка округу Сонома Карла Родрігес заявила, що це найдавніша нерозкрита справа, яку коли-небудь розглядав суд присяжних цього округу. За її словами, попри 44 роки очікування, справедливість усе ж вдалося відновити.

