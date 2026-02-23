Безопасность детей под вопросом: суд в США рассмотрит дело против Roblox
Власти округа Лос-Анджелес подали в суд на популярную игровую платформу Roblox, заявив, что сервис якобы не обеспечивает надлежащую защиту детей от опасного контента и онлайн-злоумышленников. Об этом сообщает Barron's.
Чиновники утверждают, что на платформе дети могут сталкиваться с сексуальным контентом, попытками вовлечения в опасное общение и другими рисками. В иске говорится о том, что компания:
- недостаточно эффективно модерировала контент, который создают сами пользователи;
- не обеспечила надежную проверку возраста;
- не раскрыла в полной мере масштабы потенциальных угроз.
Глава Совета наблюдателей округа Лос-Анджелес Хильда Солис заявила, что иск направлен на защиту детей и привлечение компании к ответственности. По словам представителей округа, речь идет не об отдельных случаях, а о системной проблеме безопасности.
Roblox — одна из самых популярных игровых платформ в мире. По данным компании, ежедневно ею пользуются около 144 миллионов человек, более 40% из них — дети до 13 лет.
На платформе пользователи могут:
- создавать собственные игры;
- общаться в чатах;
- использовать персонализированных аватаров;
- покупать внутреннюю валюту для дополнительных возможностей.
Именно большая доля несовершеннолетних пользователей и стала причиной повышенного внимания к безопасности сервиса.
В 2024 году аналитическая компания Hindenburg Research опубликовала отчет с критикой политики модерации Roblox. А в этом месяце правительство Австралии также инициировало срочную встречу с представителями компании по вопросу защиты детей онлайн.
Кроме того, в Лос-Анджелесе продолжается отдельный судебный процесс против крупных социальных сетей, в частности Facebook, из-за обвинений во влиянии алгоритмов на подростков.
Компания отвергла обвинения. Представители Roblox заявили, что безопасность является ключевым принципом платформы.
В частности, компания подчеркивает:
- система постоянно отслеживает вредоносный контент и подозрительное общение;
- в чатах невозможно отправлять или получать изображения;
- нарушителей правил блокируют, а при необходимости сотрудничают с правоохранительными органами.
В Roblox подчеркнули, что ни одна система безопасности не является идеальной, однако компания постоянно совершенствует механизмы защиты детей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.