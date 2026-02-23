Безопасность детей под вопросом: суд в США рассмотрит дело против Roblox

Лос-Анджелес заявляет о системных проблемах модерации и проверки возраста на популярной игровой платформе.

Власти округа Лос-Анджелес подали в суд на популярную игровую платформу Roblox, заявив, что сервис якобы не обеспечивает надлежащую защиту детей от опасного контента и онлайн-злоумышленников. Об этом сообщает Barron's.

Чиновники утверждают, что на платформе дети могут сталкиваться с сексуальным контентом, попытками вовлечения в опасное общение и другими рисками. В иске говорится о том, что компания:

недостаточно эффективно модерировала контент, который создают сами пользователи;

не обеспечила надежную проверку возраста;

не раскрыла в полной мере масштабы потенциальных угроз.

Глава Совета наблюдателей округа Лос-Анджелес Хильда Солис заявила, что иск направлен на защиту детей и привлечение компании к ответственности. По словам представителей округа, речь идет не об отдельных случаях, а о системной проблеме безопасности.

Roblox — одна из самых популярных игровых платформ в мире. По данным компании, ежедневно ею пользуются около 144 миллионов человек, более 40% из них — дети до 13 лет.

На платформе пользователи могут:

создавать собственные игры;

общаться в чатах;

использовать персонализированных аватаров;

покупать внутреннюю валюту для дополнительных возможностей.

Именно большая доля несовершеннолетних пользователей и стала причиной повышенного внимания к безопасности сервиса.

В 2024 году аналитическая компания Hindenburg Research опубликовала отчет с критикой политики модерации Roblox. А в этом месяце правительство Австралии также инициировало срочную встречу с представителями компании по вопросу защиты детей онлайн.

Кроме того, в Лос-Анджелесе продолжается отдельный судебный процесс против крупных социальных сетей, в частности Facebook, из-за обвинений во влиянии алгоритмов на подростков.

Компания отвергла обвинения. Представители Roblox заявили, что безопасность является ключевым принципом платформы.

В частности, компания подчеркивает:

система постоянно отслеживает вредоносный контент и подозрительное общение;

в чатах невозможно отправлять или получать изображения;

нарушителей правил блокируют, а при необходимости сотрудничают с правоохранительными органами.

В Roblox подчеркнули, что ни одна система безопасности не является идеальной, однако компания постоянно совершенствует механизмы защиты детей.

