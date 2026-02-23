Безпека дітей під питанням: суд у США розгляне справу проти Roblox

Лос-Анджелес заявляє про системні проблеми модерації та перевірки віку на популярній ігровій платформі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влада округу Лос-Анджелес подала до суду на популярну ігрову платформу Roblox, заявивши, що сервіс нібито не забезпечує належний захист дітей від небезпечного контенту та онлайн-зловмисників. Про це повідомляє Barron's.

Посадовці стверджують, що на платформі діти можуть стикатися з сексуальним контентом, спробами втягування в небезпечне спілкування та іншими ризиками. У позові йдеться про те, що компанія:

недостатньо ефективно модерувала контент, який створюють самі користувачі;

не забезпечила надійну перевірку віку;

не розкрила повною мірою масштаби потенційних загроз.

Голова Ради наглядових органів округу Лос-Анджелес Хільда Соліс заявила, що позов спрямований на захист дітей і притягнення компанії до відповідальності. За словами представників округу, йдеться не про окремі випадки, а про системну проблему безпеки.

Roblox — одна з найпопулярніших ігрових платформ у світі. За даними компанії, щодня нею користуються близько 144 мільйонів людей, понад 40% із них — діти до 13 років.

На платформі користувачі можуть:

створювати власні ігри;

спілкуватися в чатах;

використовувати персоналізованих аватарів;

купувати внутрішню валюту для додаткових можливостей.

Саме велика частка неповнолітніх користувачів і стала причиною посиленої уваги до безпеки сервісу.

У 2024 році аналітична компанія Hindenburg Research оприлюднила звіт із критикою політики модерації Roblox. А цього місяця уряд Австралія також ініціював термінову зустріч із представниками компанії щодо захисту дітей в онлайні.

Крім того, у Лос-Анджелесі триває окремий судовий процес проти великих соціальних мереж, зокрема Facebook, через звинувачення у впливі алгоритмів на підлітків.

Компанія відкинула звинувачення. Представники Roblox заявили, що безпека є ключовим принципом платформи.

Зокрема, компанія наголошує:

система постійно відстежує шкідливий контент і підозріле спілкування;

у чатах неможливо надсилати або отримувати зображення;

порушників правил блокують, а у разі потреби співпрацюють із правоохоронними органами.

У Roblox підкреслили, що жодна система безпеки не є ідеальною, однак компанія постійно вдосконалює механізми захисту дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.