  1. У світі

Безпека дітей під питанням: суд у США розгляне справу проти Roblox

18:35, 23 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лос-Анджелес заявляє про системні проблеми модерації та перевірки віку на популярній ігровій платформі.
Безпека дітей під питанням: суд у США розгляне справу проти Roblox
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влада округу Лос-Анджелес подала до суду на популярну ігрову платформу Roblox, заявивши, що сервіс нібито не забезпечує належний захист дітей від небезпечного контенту та онлайн-зловмисників. Про це повідомляє Barron's.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Посадовці стверджують, що на платформі діти можуть стикатися з сексуальним контентом, спробами втягування в небезпечне спілкування та іншими ризиками. У позові йдеться про те, що компанія:

  • недостатньо ефективно модерувала контент, який створюють самі користувачі;
  • не забезпечила надійну перевірку віку;
  • не розкрила повною мірою масштаби потенційних загроз.

Голова Ради наглядових органів округу Лос-Анджелес Хільда Соліс заявила, що позов спрямований на захист дітей і притягнення компанії до відповідальності. За словами представників округу, йдеться не про окремі випадки, а про системну проблему безпеки.

Roblox — одна з найпопулярніших ігрових платформ у світі. За даними компанії, щодня нею користуються близько 144 мільйонів людей, понад 40% із них — діти до 13 років.

На платформі користувачі можуть:

  • створювати власні ігри;
  • спілкуватися в чатах;
  • використовувати персоналізованих аватарів;
  • купувати внутрішню валюту для додаткових можливостей.

Саме велика частка неповнолітніх користувачів і стала причиною посиленої уваги до безпеки сервісу.

У 2024 році аналітична компанія Hindenburg Research оприлюднила звіт із критикою політики модерації Roblox. А цього місяця уряд Австралія також ініціював термінову зустріч із представниками компанії щодо захисту дітей в онлайні.

Крім того, у Лос-Анджелесі триває окремий судовий процес проти великих соціальних мереж, зокрема Facebook, через звинувачення у впливі алгоритмів на підлітків.

Компанія відкинула звинувачення. Представники Roblox заявили, що безпека є ключовим принципом платформи.

Зокрема, компанія наголошує:

  • система постійно відстежує шкідливий контент і підозріле спілкування;
  • у чатах неможливо надсилати або отримувати зображення;
  • порушників правил блокують, а у разі потреби співпрацюють із правоохоронними органами.

У Roblox підкреслили, що жодна система безпеки не є ідеальною, однак компанія постійно вдосконалює механізми захисту дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США позов

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді не відновлює досудове розслідування автоматично: ККС ВС відступив від позиції минулих років

ККС наголосив: рішення про відновлення досудового розслідування належить виключно стороні обвинувачення.

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Франція закріпила таємницю консультацій корпоративних юристів: рішення Конституційної ради

Конституційна рада Франції підтвердила законність режиму конфіденційності юридичних консультацій компаній, наголосивши на необхідності ефективного судового контролю.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Ліс без статусу: апеляція у Вінниці зобов’язала міську раду повернутися до земельного рішення

Суд визнав протиправною відмову винести на сесію питання про самозалісені ділянки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]