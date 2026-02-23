В Гааге начались досудебные слушания в отношении экс-президента Филиппин Родриго Дутерте за преступления против человечности

Бывшему президенту Филиппин Родриго Дутерте предъявлены три обвинения в внесудебных казнях подозреваемых в наркопреступности.

В Гааге начались досудебные слушания по делу бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает DW. 80-летнему политику предъявлены три обвинения в преступлениях против человечности, связанных с десятками убийств в рамках его борьбы с наркопреступностью, которую он проводил сначала как мэр города Давао, а позже как президент страны.

По словам прокуроров МУС, Дутерте играл «ключевую» роль в внесудебных казнях подозреваемых в наркомании и наркоторговле. Его действия якобы включали запугивание и финансовое поощрение для вооруженных эскадронов смерти. В обвинительном акте указано, что Дутерте причастен как минимум к 78 убийствам и лично выбирал некоторых жертв.

Дутерте не явился на слушания в зале суда, однако его адвокат Николас Кауфман заявил, что бывший президент «решительно стоит за своим наследием» и настаивает на своей невиновности.

Справочно:

Гаагские слушания не являются полноценным судебным процессом, а служат для изложения дела прокурорами. После их завершения судьи МУС будут иметь 60 дней на оценку доказательств и определение, достаточно ли их для начала судебного процесса над Дутерте.

Бывший президент был арестован в Маниле в марте прошлого года и перевезен в Нидерланды, где он находится в следственном изоляторе МУС в тюрьме Схевенинген.

Перед зданием суда собрались демонстранты: одни — в поддержку пострадавших от репрессий, другие — чтобы выразить несогласие с международным вмешательством. По данным Национальной полиции Филиппин, во время антинаркотических операций погибло не менее 6 000 человек, однако правозащитники оценивают количество жертв до 30 000.

