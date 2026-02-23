  1. У світі

У Гаазі розпочалися досудові слухання щодо експрезидента Філіппін Родріго Дутерте за злочини проти людяності

19:46, 23 лютого 2026
Колишньому президенту Філіппін Родріго Дутерте висунуто три обвинувачення у позасудових стратах підозрюваних у наркозлочинності.м
Фото: AP
У Гаазі розпочалися досудові слухання у справі колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте, повідомляє DW. 80-річному політику висунуто три обвинувачення у злочинах проти людяності, пов’язаних з десятками вбивств у рамках його боротьби з наркозлочинністю, яку він проводив спочатку як мер міста Давао, а пізніше як президент країни.

За словами прокурорів МКС, Дутерте відігравав «ключову» роль у позасудових стратах підозрюваних у наркоманії та наркоторговлі. Його дії нібито включали залякування та фінансове заохочення для озброєних ескадронів смерті. В обвинувальному акті зазначено, що Дутерте причетний щонайменше до 78 вбивств і особисто обирав деяких жертв.

Дутерте не з’явився на слуханнях у залі суду, однак його адвокат Ніколас Кауфман заявив, що колишній президент «рішуче стоїть за своєю спадщиною» та наполягає на своїй невинності.

Довідково:

Гаазькі слухання не є повноцінним судовим процесом, а слугують для викладу справи прокурорами. Після їх завершення судді МКС матимуть 60 днів на оцінку доказів і визначення, чи достатньо їх для початку судового процесу над Дутерте.

Колишнього президента було заарештовано в Манілі в березні минулого року та перевезено до Нідерландів, де він перебуває у слідчому ізоляторі МКС у в’язниці Схевенінген.

Перед будівлею суду зібралися демонстранти: одні — на підтримку постраждалих від репресій, інші — щоб висловити незгоду з міжнародним втручанням. За даними Національної поліції Філіппін, під час антинаркотичних операцій загинуло щонайменше 6 000 людей, проте правозахисники оцінюють кількість жертв до 30 000.

президент злочин підозрюваний

