Искусственный интеллект может привести к росту безработицы — представитель Федеральной резервной системы США

Искусственный интеллект запускает «поколенческие изменения» на рынке труда США и может привести к временному росту уровня безработицы, заявила член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лиза Кук во время выступления на конференции Национальной ассоциации бизнес-экономистов в Вашингтоне, пишет Reuters.

По ее словам, инструменты монетарной политики, такие как снижение процентных ставок, могут оказаться неэффективными для смягчения этого явления, поскольку рост производительности, связанный с ИИ, может одновременно подталкивать инфляцию вверх.

Кук указала на то, что ИИ уже меняет структуру спроса на рабочую силу, в частности в сферах программирования и на начальных этапах карьеры, где некоторые работники сталкиваются с трудностями трудоустройства. Она подчеркнула, что на начальной фазе сокращение рабочих мест может опережать создание новых, что временно повысит уровень безработицы и снизит участие населения в рабочей силе.

Кук также отметила, что косвенные меры — такие как образование, переподготовка и поддержка рабочей силы — могут быть более эффективными, чем стандартные инструменты центрального банка для адаптации к этим изменениям.

Кроме того, она обратила внимание на возможность того, что бум инвестиций в ИИ может временно повысить нейтральную процентную ставку, что потребует более жесткой монетарной политики в преддверии дальнейших изменений.

