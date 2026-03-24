В Еврокомиссии заявили, что вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно

Членство зависит от достижения мира и проведения реформ, подчеркнула еврокомиссар Марта Кос.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз до 1 января 2027 года невозможно. Об этом сообщает Politico.

По ее словам, для получения членства Украина должна выполнить два ключевых условия — достичь мира и реализовать необходимые реформы.

«Все в этой комнате знают, что Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года», — отметила Кос.

Она подчеркнула, что первоочередной задачей является достижение мира, после чего должно последовать внедрение реформ. Также, по ее словам, инвесторы готовы приходить в Украину только при условии безопасности их вложений и возможности получать прибыль.

В то же время еврокомиссар подчеркнула, что Украина уже является важным партнером ЕС в сферах инноваций, обороны и других стратегических направлениях, которые способствуют повышению конкурентоспособности Европейского Союза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.