У Єврокомісії заявили, що вступ України в ЄС до 2027 року неможливий

16:43, 24 березня 2026
Членство залежить від досягнення миру та проведення реформ, наголосила єврокомісарка Марта Кос.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року є неможливим. Про це повідомляє Politico.

За її словами, для набуття членства Україна має виконати дві ключові умови — досягти миру та реалізувати необхідні реформи.

«Усі в цій кімнаті знають, що Україна не може стати членом ЄС 1 січня 2027 року», — зазначила Кос.

Вона підкреслила, що першочерговим є досягнення миру, після чого має відбутися впровадження реформ. Також, за її словами, інвестори готові приходити в Україну лише за умов безпеки їхніх вкладень і можливості отримувати прибуток.

Водночас єврокомісарка наголосила, що Україна вже є важливою партнеркою ЄС у сферах інновацій, оборони та інших стратегічних напрямках, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності Європейського Союзу.

