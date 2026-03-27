ЕС запретит одноразовые пластиковые саше с гелем и шампунем в отелях

21:01, 27 марта 2026
Уже с 12 августа начнется поэтапное внедрение новых правил, чтобы страны-члены ЕС смогли адаптироваться к изменениям.
Фото: freepik
Европейский Союз планирует постепенно отказаться от использования одноразовых пластиковых саше с гелем для душа и шампунем в отелях. Соответствующее решение принято в рамках политики устойчивого туризма, сообщают европейские СМИ.

Инициатива направлена на сокращение объемов пластиковых отходов в гостиничном секторе и повышение уровня повторного использования ресурсов. В частности, отелям и ресторанам рекомендуют перейти на настенные дозаторы, которые наполняются из многоразовых контейнеров, либо использовать оригинальную упаковку для продукции, например, для соусов.

Ожидается, что полный запрет одноразовой упаковки вступит в силу с 2030 года. В то же время уже с 12 августа начнется поэтапное внедрение новых правил, чтобы страны-члены ЕС смогли адаптироваться к изменениям.

Цель этого решения — увеличить повторное использование и переработку продукции, а также сделать производителей более ответственными за сокращение количества пластика во всем ЕС в целом.

