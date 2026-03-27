ЄС заборонить одноразові пластикові саше з гелем та шампунем у готелях

Уже з 12 серпня розпочнеться поетапне впровадження нових правил, щоб країни-члени ЄС змогли адаптуватися до змін.

Європейський Союз планує поступово відмовитися від використання одноразових пластикових саше з гелем для душу та шампунем у готелях. Відповідне рішення ухвалене в межах політики сталого туризму, повідомляють європейські ЗМІ.

Ініціатива спрямована на зменшення обсягів пластикових відходів у готельному секторі та підвищення рівня повторного використання ресурсів. Зокрема, готелям і ресторанам рекомендують перейти на настінні дозатори, які наповнюються з багаторазових контейнерів, або використовувати оригінальну упаковку для продукції, наприклад, для соусів.

Очікується, що повна заборона одноразової упаковки набуде чинності з 2030 року. Водночас уже з 12 серпня розпочнеться поетапне впровадження нових правил, щоб країни-члени ЄС змогли адаптуватися до змін.

Мета цього рішення — збільшити повторне використання та переробку продуктів, а також зробити виробників більш відповідальними за зменшення кількості пластику в усьому ЄС загалом.

