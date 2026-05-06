Чоловік за кордоном, який проживав у Румунії, отримав штраф за неявку до ТЦК — що вирішив суд

Апеляційний суд скасував штраф за неявку до ТЦК, встановивши, що повістка не була належним чином вручена позивачу.

Шостий апеляційний адміністративний суд у справі № 755/15283/25 скасував штраф у 17 000 грн за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, визнавши відсутність складу адміністративного правопорушення через неналежне повідомлення особи.

Обставини справи та розгляд справи у суді першої інстанції

Згідно з матеріалів справи, позивача було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП через неявку 16 жовтня 2024 року до ТЦК та СП після виклику повісткою. Постановою від 16 січня 2025 року на нього накладено штраф у розмірі 17 000 грн.

Водночас позивач наполягав, що не був належним чином повідомлений про виклик. Він зазначив, що ще 12 липня 2024 року оновив свої військово-облікові дані та задекларував місце проживання у місті Бухарест (Румунія). Попри це, повістку було направлено на його стару адресу в Україні, де він не проживав, що унеможливило її отримання та, відповідно, явку до ТЦК. На його думку, такі дії ТЦК порушили право на участь у розгляді справи та свідчили про відсутність складу правопорушення.

Дніпровський районний суд м. Києва відмовив у задоволенні позову, виходячи з того, що позивач як військовозобов’язаний зобов’язаний з’являтися за викликом до ТЦК та уточнювати облікові дані.

Суд визнав належним повідомленням направлення повістки рекомендованим листом за зареєстрованою адресою, навіть попри її повернення з відміткою про відсутність адресата, і розцінив неявку як склад адміністративного правопорушення.

Не погодившись із цим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу.

Перегляд рішення в апеляційній інстанції

Колегія суддів не погодилася з рішенням суду першої інстанції та визнала доводи апелянта обґрунтованими, враховуючи наступне. Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи були зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що були передбачені Конституцією та законами України.

Зокрема, суд дійшов висновку, що притягнення до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності складу правопорушення та належних доказів вини особи, при цьому обов’язок доведення правомірності свого рішення покладається саме на суб’єкта владних повноважень. Суд підкреслив, що належне повідомлення є ключовою передумовою виникнення обов’язку з’явитися за викликом.

Також суд встановив, що позивач ще 12 липня 2024 року оновив свої військово-облікові дані через застосунок «Резерв+» та повідомив актуальне місце проживання за межами України. Незважаючи на це, повістку було направлено на застарілу адресу в Україні, де він фактично не проживав. Таким чином, на момент направлення повістки відповідач мав або повинен був мати актуальну адресу позивача, однак направив її на застарілу адресу реєстрації в Україні, попри оновлені облікові дані.

За таких обставин суд дійшов висновку, що повістка не може вважатися належно направленою, оскільки була надіслана не за місцем проживання, повідомленим позивачем у встановленому порядку. Це виключає обов’язок з’являтися за викликом і свідчить про відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів встановила, що суд першої інстанції дійшов до помилкового висновку про відсутність підстав для задоволення позову, оскільки відповідач, як суб`єкт владних повноважень, діяв не у спосіб що визначені Конституцією та законами України.

Апеляційний суд наголосив, що така повістка не може вважатися належно врученою, а відповідач не забезпечив належного повідомлення особи. Це, у свою чергу, виключає наявність у діях позивача складу адміністративного правопорушення.

У результаті суд скасував рішення суду першої інстанції, визнав протиправною та скасував постанову про накладення штрафу, закрив провадження у справі та стягнув на користь позивача 3 027,70 грн судового збору.

Ця справа свідчить про те, що притягнення до адміністративної відповідальності за неявку до ТЦК можливе лише за умови належного та доведеного повідомлення особи, а також за наявності складу правопорушення. Ігнорування актуальних військово-облікових даних та направлення повістки на застарілу адресу виключає можливість вважати особу належно повідомленою і, відповідно, позбавляє підстав для накладення адміністративного стягнення.

