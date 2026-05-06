Мужчина за границей, проживавший в Румынии, получил штраф за неявку в ТЦК — что решил суд

Апелляционный суд отменил штраф за неявку в ТЦК, установив, что повестка не была надлежащим образом вручена истцу.

Фото: unian.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шестой апелляционный административный суд по делу № 755/15283/25 отменил штраф в размере 17 000 грн за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, признав отсутствие состава административного правонарушения из-за ненадлежащего уведомления лица.

Обстоятельства дела и решение суда первой инстанции

Согласно материалам дела, истец был привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП за неявку 16 октября 2024 года в ТЦК и СП после вызова повесткой. Постановлением от 16 января 2025 года на него был наложен штраф в размере 17 000 грн.

При этом истец утверждал, что не был надлежащим образом уведомлён о вызове. Он указал, что ещё 12 июля 2024 года обновил свои военно-учётные данные и задекларировал место проживания в городе Бухарест (Румыния).

Несмотря на это, повестка была направлена на его старый адрес в Украине, где он не проживал, что сделало невозможным её получение и, соответственно, явку в ТЦК. По его мнению, такие действия ТЦК нарушили право на участие в рассмотрении дела и свидетельствовали об отсутствии состава правонарушения.

Днепровский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что истец как военнообязанный обязан являться по вызову в ТЦК и уточнять учётные данные. Суд признал надлежащим уведомлением направление повестки заказным письмом по зарегистрированному адресу, даже несмотря на её возврат с отметкой об отсутствии адресата, и расценил неявку как административное правонарушение.

Пересмотр решения в апелляционной инстанции

Коллегия судей не согласилась с решением суда первой инстанции и признала доводы апеллянта обоснованными, указав, что органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины.

Суд отметил, что привлечение к административной ответственности возможно лишь при наличии состава правонарушения и надлежащих доказательств вины, а обязанность доказывания законности решения лежит на субъекте властных полномочий. При этом надлежащее уведомление является ключевым условием возникновения обязанности явиться по вызову.

Также установлено, что 12 июля 2024 года истец обновил военно-учётные данные через приложение «Резерв+» и сообщил актуальное место проживания за пределами Украины. Несмотря на это, повестка была направлена на старый адрес в Украине, где он фактически не проживал.

При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу, что повестка не может считаться надлежащим образом направленной, поскольку отправлена не по месту проживания, указанному в установленном порядке. Это исключает обязанность явки и указывает на отсутствие состава административного правонарушения по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

В итоге апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, признал противоправной и отменил постановление о штрафе, закрыл производство по делу и взыскал в пользу истца 3 027,70 грн судебного сбора.

Данное дело свидетельствует о том, что привлечение к административной ответственности за неявку в ТЦК возможно только при условии надлежащего уведомления лица и наличия состава правонарушения. Игнорирование актуальных военно-учётных данных и направление повестки по устаревшему адресу исключает возможность считать лицо надлежащим образом уведомлённым и, соответственно, лишает оснований для применения административного взыскания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.