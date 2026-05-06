  1. В Україні

У Києві школи будуть працювати після останнього дзвоника – у якому форматі

22:18, 6 травня 2026
Як будуть працювати школи у Києві у червні.
У київських школах останній дзвоник пролунає 29 травня, після чого впродовж червня заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять, освітніх програм та психологічної підтримки учнів. Про це повідомили у КМДА.

Там зазначили, що важливо допомогти учням надолужити освітні втрати.

«Саме тому в червні ми посилюємо додаткові заняття, гуртки та програми підтримки», – вказали у КМДА.

З урахуванням цих умов у травні для учнів 11-х класів змінюється формат навчання. За потреби школи можуть переходити до індивідуально-групової моделі, щоб випускники могли зосередитися на предметах, необхідних для вступу, і систематизувати знання перед іспитами.

У червні школи проводитимуть компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, а також заходи з психологічної підтримки дітей. Окрему увагу приділять практичним навичкам та безпеці: учні проходитимуть навчальні практики з предмета «Захист України», тренінги з тактичної медицини, мінної безпеки, цивільного захисту та цифрової грамотності.

Крім того, для школярів організують мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності.

У КМДА також повідомили графік видачі документів про освіту:

  • свідоцтва про початкову освіту – з 1 до 5 червня;
  • свідоцтва про базову середню освіту – з 8 до 12 червня;
  • свідоцтва про повну загальну середню освіту – з 19 до 26 червня.

