В Киеве школы будут работать после последнего звонка — в каком формате

22:18, 6 мая 2026
Как будут работать школы в Киеве в июне.
В киевских школах последний звонок прозвучит 29 мая, после чего в течение июня учебные заведения будут работать в формате дополнительных занятий, образовательных программ и психологической поддержки учеников. Об этом сообщили в КГГА.

Там отметили, что важно помочь ученикам наверстать образовательные потери.

«Именно поэтому в июне мы усиливаем дополнительные занятия, кружки и программы поддержки», — указали в КГГА.

С учетом этих условий в мае для учеников 11-х классов меняется формат обучения. При необходимости школы могут переходить к индивидуально-групповой модели, чтобы выпускники могли сосредоточиться на предметах, необходимых для поступления, и систематизировать знания перед экзаменами.

В июне школы будут проводить компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, а также мероприятия по психологической поддержке детей. Отдельное внимание уделят практическим навыкам и безопасности: ученики будут проходить учебные практики по предмету «Защита Украины», тренинги по тактической медицине, минной безопасности, гражданской защите и цифровой грамотности.

Кроме того, для школьников организуют языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM-активности.

В КГГА также сообщили график выдачи документов об образовании:

  • свидетельства о начальном образовании — с 1 по 5 июня;
  • свидетельства о базовом среднем образовании — с 8 по 12 июня;
  • свидетельства о полном общем среднем образовании — с 19 по 26 июня.

