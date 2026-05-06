До підготовки законопроєкту про цивільну зброю залучили військових і бізнес — Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що в Україні триває підготовка змін до законопроєкту про обіг цивільної вогнепальної зброї.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про підготовку змін до законопроєкту, який регулюватиме обіг цивільної вогнепальної зброї.

За словами Зеленського, до роботи над документом уже залучені не лише представники МВС, а й парламентарі, військові, правоохоронці, представники громадського сектору та бізнесу. Президент подякував усім, хто бере участь у підготовці законодавчих змін.

«Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить громадян без зброї та врегулює ситуацію для тих, хто володіє зброєю», — наголосив Зеленський.

Раніше Президент Володимир Зеленський закликав переглянути правила застосування зброї для захисту людей. Це сталося після теракту в Києві 18 квітня.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.