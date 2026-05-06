  В Украине

К подготовке законопроекта о гражданском оружии привлекли военных и бизнес — Зеленский

21:51, 6 мая 2026
Владимир Зеленский сообщил, что в Украине идет подготовка изменений к законопроекту об обороте гражданского огнестрельного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о подготовке изменений к законопроекту, регулирующему оборот гражданского огнестрельного оружия.

По словам Зеленского, к работе над документом уже привлечены не только представители МВД, но и парламентарии, военные, правоохранители, представители общественного сектора и бизнеса. Президент поблагодарил всех, кто участвует в подготовке законодательных изменений.

«Украине нужен современный и сильный закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит граждан без оружия и урегулирует ситуацию для владеющих оружием», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Президент Владимир Зеленский призвал пересмотреть правила применения оружия для защиты людей. Это произошло после теракта в Киеве 18 апреля.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, при которой любое средство защиты ставит владельца под подозрение.

