У ЦНАПі витяг про несудимість не видають – де його отримати онлайн

Як зазначають у центрах надання адмінпослуг, громадяни часто звертаються із проханням видати «довідку про несудимість», однак безпосередньо у ЦНАПі такий документ не формується.

Натомість витяг можна отримати онлайн — через застосунок «Дія» або сервіс Міністерства внутрішніх справ.

Для оформлення документа у «Дії» потрібно:

відкрити розділ «Послуги»;

перейти у вкладку «Довідки та витяги»;

обрати «Витяг про несудимість»;

заповнити необхідні дані та надіслати запит.

Також послуга доступна через сервіс МВС. Якщо інформація наявна у державних реєстрах, документ формується автоматично.

У ЦНАПі додали, що за потреби готовий витяг можна роздрукувати у них.

