  1. В Україні

У ЦНАПі витяг про несудимість не видають – де його отримати онлайн

22:00, 6 травня 2026
Безпосередньо у ЦНАПі такий документ не формується.
Як зазначають у центрах надання адмінпослуг, громадяни часто звертаються із проханням видати «довідку про несудимість», однак безпосередньо у ЦНАПі такий документ не формується.

Натомість витяг можна отримати онлайн — через застосунок «Дія» або сервіс Міністерства внутрішніх справ.

Для оформлення документа у «Дії» потрібно:

  • відкрити розділ «Послуги»;
  • перейти у вкладку «Довідки та витяги»;
  • обрати «Витяг про несудимість»;
  • заповнити необхідні дані та надіслати запит.

Також послуга доступна через сервіс МВС. Якщо інформація наявна у державних реєстрах, документ формується автоматично.

У ЦНАПі додали, що за потреби готовий витяг можна роздрукувати у них.

