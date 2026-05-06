У ЦНАПі витяг про несудимість не видають – де його отримати онлайн
22:00, 6 травня 2026
Безпосередньо у ЦНАПі такий документ не формується.
Ілюстративне фото
Як зазначають у центрах надання адмінпослуг, громадяни часто звертаються із проханням видати «довідку про несудимість», однак безпосередньо у ЦНАПі такий документ не формується.
Натомість витяг можна отримати онлайн — через застосунок «Дія» або сервіс Міністерства внутрішніх справ.
Для оформлення документа у «Дії» потрібно:
- відкрити розділ «Послуги»;
- перейти у вкладку «Довідки та витяги»;
- обрати «Витяг про несудимість»;
- заповнити необхідні дані та надіслати запит.
Також послуга доступна через сервіс МВС. Якщо інформація наявна у державних реєстрах, документ формується автоматично.
У ЦНАПі додали, що за потреби готовий витяг можна роздрукувати у них.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.