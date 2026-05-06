В ЦНАП справку о несудимости не выдают — где ее получить онлайн

Как отмечают в центрах предоставления админуслуг, граждане часто обращаются с просьбой выдать «справку о несудимости», однако непосредственно в ЦНАП такой документ не формируется.

Вместо этого выписку можно получить онлайн — через приложение «Дія» или сервис Министерства внутренних дел.

Для оформления документа в «Дії» необходимо:

открыть раздел «Услуги»;

перейти во вкладку «Справки и выписки»;

выбрать «Выписка о несудимости»;

заполнить необходимые данные и отправить запрос.

Также услуга доступна через сервис МВД. Если информация есть в государственных реестрах, документ формируется автоматически.

В ЦНАП добавили, что при необходимости готовую выписку можно распечатать у них.

