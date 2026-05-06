Верховний Суд підтвердив законність звільнення держслужбовиці за самостійне нарахування собі надбавок

Самостійне нарахування премій і надбавок може стати підставою для звільнення.

Верховний Суд підтвердив законність дисциплінарного звільнення державної службовиці, яка встановлювала собі надбавки без належного погодження. Відповідне рішення суд ухвалив 19 березня 2026 року у справі №140/30854/23. Про це повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

У справі йшлося про начальницю одного з обласних управлінь державного органу, яка після внутрішнього аудиту стала фігуранткою дисциплінарного провадження. Перевірка встановила, що посадовиця самостійно встановлювала собі надбавки за інтенсивність праці без погодження із керівником служби, а в окремих випадках взагалі без такого погодження.

За результатами дисциплінарного провадження службовиці одночасно оголосили догану за неналежне виконання обов’язків та звільнили за використання повноважень у приватних інтересах.

Позивачка оскаржувала рішення у судах та вимагала поновлення на посаді, виплати середнього заробітку і компенсації моральної шкоди у розмірі 50 тисяч гривень. Проте суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій стали на бік державного органу.

Верховний Суд залишив ці рішення без змін.

Тобто позиція державного органу була визнана законною, а звільнення — обґрунтованим.

Ключове порушення: надбавка керівнику управління могла бути встановлена лише за погодженням суб’єкта призначення.

У справі встановлено, що позивачка:

у 2021 році встановила собі надбавку 200%;

у 2023 році — 150%, потім 100%;

частину надбавок встановлювала:

до отримання погодження, або без погодження взагалі.

Суди вказали: посадова особа не мала свободи розсуду у цьому питанні.

Позивачка переконувала, що:

погодження було надане раніше,

строк погодження не був обмежений,

тому не потрібно кожного разу повторно погоджувати надбавку.

Але Верховний Суд зробив принциповий висновок:

якщо керівник сам собі визначає розмір надбавки і виплачує кошти без погодження уповноваженої особи — це є використання повноважень у власних інтересах.

Суд прямо зазначив: позивачка фактично сама оцінила свій особистий внесок, визначила розмір надбавки та забезпечила її виплату — без зовнішнього контролю.

Це стало достатньою підставою для кваліфікації дій за п.9 ч.2 ст.65 Закону України «Про державну службу» — використання повноважень у приватних інтересах.

Суд підкреслив важливу норму, що звільнення є винятковим видом дисциплінарного стягнення, і його можна застосовувати лише за чітко визначені проступки.

І один із таких проступків прямо передбачений законом: використання повноважень у приватних інтересах.

Тобто формально і юридично це порушення належить до тих, за які державного службовця можуть звільнити одразу, без альтернативних варіантів типу догани.

Позивачка посилалася на те, що НАЗК проводило моніторинг і не застосувало заходів реагування.

Однак суди фактично не прийняли це як доказ відсутності проступку.

Бо дисциплінарна відповідальність за Законом «Про державну службу» та контроль НАЗК у сфері конфлікту інтересів — не тотожні процедури.

Відсутність реакції НАЗК не дорівнює автоматичному підтвердженню законності дій.

Позивачка у касації заявила, що:

минув рік після вчинення порушення,

також минуло 6 місяців з моменту, коли керівництво знало або мало знати про надбавки.

Але Верховний Суд відмовився оцінювати цей аргумент, пояснивши, що у касаційній інстанції не можна додавати нові підстави позову, якщо вони не заявлялися у першій інстанції.

Тобто це важливий процесуальний урок: якщо хочете виграти справу — всі ключові аргументи потрібно заявляти одразу.

Позивачка також стверджувала, що наказ про звільнення був виданий у період тимчасової непрацездатності.

Але суди зазначили:

доказів належного повідомлення керівництва не було,

дані Пенсійного фонду підтверджували непрацездатність лише до 25 серпня,

лікарняний з 28 серпня було подано пізніше.

Тому цей аргумент також не вплинув на рішення.

Головний висновок Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив:

надбавка керівнику органу державної служби встановлюється лише після погодження з суб’єктом призначення;

самостійне встановлення надбавки без погодження є порушенням принципів:

законності, доброчесності, і може бути розцінене як використання повноважень у приватних інтересах;

за таке порушення можливе дисциплінарне звільнення як винятковий захід.

Що потрібно запам’ятати керівникам

Ця справа — чітке попередження для державних службовців категорії «керівник».

Не можна встановлювати собі стимулюючі виплати самостійно, навіть якщо «так було прийнято» або «керівництво не заперечувало усно».

Якщо нормативний акт вимагає погодження — воно повинно бути:

оформлене належно,

отримане до видання наказу,

не заднім числом.

Інакше це може бути не просто дисциплінарне порушення, а підстава для звільнення як за приватний інтерес.

У Дніпровській міськраді наголосили, що ця постанова є важливим сигналом для всієї системи державної служби. Суд фактично сформулював принцип: «сам собі визначив виплату — значить діяв у власних інтересах».

У відомстві зазначають, що така логіка може застосовуватися не лише до надбавок, а й до премій, матеріальної допомоги та інших стимулюючих виплат.

