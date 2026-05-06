Верховний Суд підтвердив законність звільнення держслужбовиці за самостійне нарахування собі надбавок
Верховний Суд підтвердив законність дисциплінарного звільнення державної службовиці, яка встановлювала собі надбавки без належного погодження. Відповідне рішення суд ухвалив 19 березня 2026 року у справі №140/30854/23. Про це повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.
У справі йшлося про начальницю одного з обласних управлінь державного органу, яка після внутрішнього аудиту стала фігуранткою дисциплінарного провадження. Перевірка встановила, що посадовиця самостійно встановлювала собі надбавки за інтенсивність праці без погодження із керівником служби, а в окремих випадках взагалі без такого погодження.
За результатами дисциплінарного провадження службовиці одночасно оголосили догану за неналежне виконання обов’язків та звільнили за використання повноважень у приватних інтересах.
Позивачка оскаржувала рішення у судах та вимагала поновлення на посаді, виплати середнього заробітку і компенсації моральної шкоди у розмірі 50 тисяч гривень. Проте суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій стали на бік державного органу.
Верховний Суд залишив ці рішення без змін.
Тобто позиція державного органу була визнана законною, а звільнення — обґрунтованим.
Ключове порушення: надбавка керівнику управління могла бути встановлена лише за погодженням суб’єкта призначення.
У справі встановлено, що позивачка:
- у 2021 році встановила собі надбавку 200%;
- у 2023 році — 150%, потім 100%;
- частину надбавок встановлювала:
- до отримання погодження,
- або без погодження взагалі.
Суди вказали: посадова особа не мала свободи розсуду у цьому питанні.
Позивачка переконувала, що:
- погодження було надане раніше,
- строк погодження не був обмежений,
- тому не потрібно кожного разу повторно погоджувати надбавку.
Але Верховний Суд зробив принциповий висновок:
якщо керівник сам собі визначає розмір надбавки і виплачує кошти без погодження уповноваженої особи — це є використання повноважень у власних інтересах.
Суд прямо зазначив: позивачка фактично сама оцінила свій особистий внесок, визначила розмір надбавки та забезпечила її виплату — без зовнішнього контролю.
Це стало достатньою підставою для кваліфікації дій за п.9 ч.2 ст.65 Закону України «Про державну службу» — використання повноважень у приватних інтересах.
Суд підкреслив важливу норму, що звільнення є винятковим видом дисциплінарного стягнення, і його можна застосовувати лише за чітко визначені проступки.
І один із таких проступків прямо передбачений законом: використання повноважень у приватних інтересах.
Тобто формально і юридично це порушення належить до тих, за які державного службовця можуть звільнити одразу, без альтернативних варіантів типу догани.
Позивачка посилалася на те, що НАЗК проводило моніторинг і не застосувало заходів реагування.
Однак суди фактично не прийняли це як доказ відсутності проступку.
Бо дисциплінарна відповідальність за Законом «Про державну службу» та контроль НАЗК у сфері конфлікту інтересів — не тотожні процедури.
Відсутність реакції НАЗК не дорівнює автоматичному підтвердженню законності дій.
Позивачка у касації заявила, що:
- минув рік після вчинення порушення,
- також минуло 6 місяців з моменту, коли керівництво знало або мало знати про надбавки.
Але Верховний Суд відмовився оцінювати цей аргумент, пояснивши, що у касаційній інстанції не можна додавати нові підстави позову, якщо вони не заявлялися у першій інстанції.
Тобто це важливий процесуальний урок: якщо хочете виграти справу — всі ключові аргументи потрібно заявляти одразу.
Позивачка також стверджувала, що наказ про звільнення був виданий у період тимчасової непрацездатності.
Але суди зазначили:
- доказів належного повідомлення керівництва не було,
- дані Пенсійного фонду підтверджували непрацездатність лише до 25 серпня,
- лікарняний з 28 серпня було подано пізніше.
Тому цей аргумент також не вплинув на рішення.
Головний висновок Верховного Суду
Верховний Суд підтвердив:
- надбавка керівнику органу державної служби встановлюється лише після погодження з суб’єктом призначення;
- самостійне встановлення надбавки без погодження є порушенням принципів:
- законності,
- доброчесності,
- і може бути розцінене як використання повноважень у приватних інтересах;
- за таке порушення можливе дисциплінарне звільнення як винятковий захід.
Що потрібно запам’ятати керівникам
Ця справа — чітке попередження для державних службовців категорії «керівник».
Не можна встановлювати собі стимулюючі виплати самостійно, навіть якщо «так було прийнято» або «керівництво не заперечувало усно».
Якщо нормативний акт вимагає погодження — воно повинно бути:
- оформлене належно,
- отримане до видання наказу,
- не заднім числом.
Інакше це може бути не просто дисциплінарне порушення, а підстава для звільнення як за приватний інтерес.
У Дніпровській міськраді наголосили, що ця постанова є важливим сигналом для всієї системи державної служби. Суд фактично сформулював принцип: «сам собі визначив виплату — значить діяв у власних інтересах».
У відомстві зазначають, що така логіка може застосовуватися не лише до надбавок, а й до премій, матеріальної допомоги та інших стимулюючих виплат.
